6 ilde düzenlenen operasyon: 12 gözaltı çok sayıda silah

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Mercek-10" operasyonlarına dair detayları paylaştı. Silah imalatı ve kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlar, 6 ilde etkili bir şekilde gerçekleştirildi.



Operasyonlar kapsamında yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda silah imalatı yapan ve kaçakçılık yapan şahısların etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yerlikaya, operasyonlarda toplamda 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 12 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Ayrıca, operasyonlarda 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ile 238 adet 9mm ve 7,62 tabanca fişeğine de el konulduğunu belirtti. Bu detaylar, güvenlik güçlerinin silah kaçakçılığına karşı etkili bir mücadele yürüttüğünü gösteriyor.