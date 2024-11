6. İnsani Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

6. İnsani Film Festivali'nin Ödül Töreni

Bu yılki İnsani Film Festivalinde, en iyi film ödülünü The Strange Case Of The Human Cannonball adlı eserle Roberto Valencia kazandı. Festivalin düzenleyicisi TRT World Citizen, ödül törenini Fahrettin Altun ve birçok sanat camiasından önemli isimlerin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Ödüllü Filmler ve Yönetmenleri

Ödül töreninde, Murder Tongue ile Ali Sohail Jaura ikinci olurken, Talk To Me ile Jimmy Ming Shum üçüncü sırada yer aldı. Ödüller, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve diğer önemli isimler tarafından takdim edildi.

Festivalin Amacı ve Vurgulanan Konular

Mehmet Zahid Sobacı, festivalin amacını "Krizlerden etkilenen insanların hikayelerini paylaşmak" olarak belirtirken, Görmezden gelinenlerin hikayesini kadrajın tam merkezine yerleştirmek zorundayız ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yıl Gazze'deki olayları da vurguladı; 42 bin kişinin hayatından koparıldığını, 17 bin çocuğun can verdiğini söyledi.

Festivalde Gerçekleştirilen Etkinlikler

Festival boyunca, katılımcılar ödüllü filmleri izleme fırsatının yanı sıra paneller ve atölyelere katılma imkanı buldu. Aida Begic başkanlığındaki jüri, sosyal meseleleri ele alan filmleri ödüllendirirken, 301 film başvurusundan en iyileri seçildi.

Müzikal Performans

Ödül töreninde, Billy Rowan adlı müzisyen, We Are Not Numbers adlı eseriyle Filistin’e olan desteklerini müzikal olarak ifade etti.

Sonuç

Festival, katılımcıların ve ödül kazananların hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. TRT World Citizen, kültürel meseleleri gündeme taşıyarak sinemanın insani konular üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

