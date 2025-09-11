6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı

6 İsrailli asker Gazze saldırılarına katılmayı reddettiği için hapse çarptırıldı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Givati Tugayı mensubu 6 asker, psikolojik durumlarının bozulduğunu komutanlarına bildirmelerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara yeniden katılma emrine uymadıkları gerekçesiyle ceza aldı.

Cezalar

Söz konusu askerlerin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katıldıkları belirtiliyor. Yeniden bölgeye gönderilme emrini reddetmelerinin ardından 3 asker 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki askere ertelenmiş hapis verilirken, bir askerin ise askeri hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ordu içindeki moral bozukluğu ve intiharlar

İsrail ordusunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana moral bozukluğu ve intihar vakalarında ciddi artış olduğu kaydediliyor. Resmi ve basın verilerine göre 2021'de 11 asker intihar ederken, 2022'de bu sayı 14 olarak gerçekleşti. 2023'te intihar eden asker sayısı 17'ye çıktı.

Haberde, geçen yıl 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askerinin yaşamına son verdiği, bu yıl ise intihar eden asker sayısının 18 olduğu bildirildi. Ordu yetkilileri artan intihar vakalarına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Psikolojik destek çalışmaları

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına yönelik psikolojik destek programı başlattı. Bu kapsamda, İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi (ERAN) açıklamasına göre haziran ayında 6 binden fazla asker psikolojik destek için başvuruda bulundu.