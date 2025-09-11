6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı

Givati Tugayı'na mensup 6 İsrailli asker, psikolojik gerekçeyle Gazze saldırılarına katılmayı reddettiği için hapis cezalarına çarptırıldı; orduda moral ve intihar vakaları artıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:23
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı

6 İsrailli asker Gazze saldırılarına katılmayı reddettiği için hapse çarptırıldı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Givati Tugayı mensubu 6 asker, psikolojik durumlarının bozulduğunu komutanlarına bildirmelerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara yeniden katılma emrine uymadıkları gerekçesiyle ceza aldı.

Cezalar

Söz konusu askerlerin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katıldıkları belirtiliyor. Yeniden bölgeye gönderilme emrini reddetmelerinin ardından 3 asker 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki askere ertelenmiş hapis verilirken, bir askerin ise askeri hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ordu içindeki moral bozukluğu ve intiharlar

İsrail ordusunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana moral bozukluğu ve intihar vakalarında ciddi artış olduğu kaydediliyor. Resmi ve basın verilerine göre 2021'de 11 asker intihar ederken, 2022'de bu sayı 14 olarak gerçekleşti. 2023'te intihar eden asker sayısı 17'ye çıktı.

Haberde, geçen yıl 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askerinin yaşamına son verdiği, bu yıl ise intihar eden asker sayısının 18 olduğu bildirildi. Ordu yetkilileri artan intihar vakalarına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Psikolojik destek çalışmaları

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına yönelik psikolojik destek programı başlattı. Bu kapsamda, İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi (ERAN) açıklamasına göre haziran ayında 6 binden fazla asker psikolojik destek için başvuruda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri