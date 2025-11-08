6 kişinin öldüğü Dilovası patlamasında iş yeri sahibi Yalova'da yakalandı

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki patlamada 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; iş yeri sahibi K. O. Yalova'da yakalandı, oğlu İ.O. aranıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:29
Olayın detayları ve aranan şüpheli

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde meydana gelen olayda, yetkililerce yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00 civarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti.

Yangın söndürüldükten sonra yürütülen soruşturmada, savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri iş yeri sahibi K. O.'yu Yalova'da yakaladı. Şüphelinin aracından valizlerin çıktığı ve kaçma hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

Öte yandan, telefonlarını kapatıp kayıplara karışan şüphelinin oğlu İ.O. hakkında arama çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE PARFÜM DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2 KİŞİNİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU BELİRLENDİ.

