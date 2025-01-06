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6 Ocak 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor Fırtınası

6 Ocak 2025'te Türkiye'de önemli siyasi, ekonomik ve spor olayları yaşanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 00:01
6 Ocak 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor Fırtınası

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
(Ankara/14.30/18.00)

Dünya Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile 3+3 formatında bir araya gelecek.
(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)

Güncel Etkinlikler

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılacak.
(İzmir/11.30)

Spor Müsabakaları

1- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Sakaryaspor-Gençlerbirliği müsabakasıyla tamamlanacak.
(Sakarya/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası; Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/18.00/Yalova/20.30)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.
(Giresun/17.00)

4- Beşiktaş Kulübünde başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatasını alacak.
(İstanbul/11.00)

5- Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha ile karşılaşacak. Terim, takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.
(Riyad/18.00)

6- İtalya Süper Kupası'nın final maçı, Inter ile Milan arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.
(Riyad/22.00)

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