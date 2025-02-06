6 Şubat 2025: Türkiye'de Deprem Anmaları ve Siyasi Faaliyetler

Haberler ve Etkinlikler

Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında depremin anıldığı etkinlikler ve önemli siyasi toplantılar gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/11.00/12.00)

CHP'nin Anma Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde kaybedilenleri anma programı kapsamında çeşitli etkinliklere katılacak. Gölbaşı Deprem Şehitliği ve diğer belediyelerde ziyaretler düzenleyecek. Anma etkinliklerinde, Elbistan'da ve Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluşacak. (Adıyaman/03.45/04.17/08.30/09.00/Kahramanmaraş/11.00-17.30)

Bakanların Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te köy konutlarında ziyaretlerde bulunacak ve anma programına katılacak. (Gaziantep/10.00-14.30)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta basın açıklaması yapacak ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek. (Kahramanmaraş/08.30/10.00/13.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenecek anma törenine katılacak. (Adıyaman/03.45)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis’te basın toplantısına katılarak depremde kaybedilenleri anacak. (Kilis/10.00-16.30)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya ve Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek anma programlarına katılacak. (Malatya/11.00/18.00)

TBMM Genel Kurulu Toplanıyor

TBMM, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak.

Dünya Diplomasi ve Güncel Olaylar

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de süregelen ateşkes ve esir takası gelişmeleri takip ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları gerçekleştirilecek ve ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de bir anma etkinliği planlanıyor.

Spor Müsabakaları

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. (İzmit/19.00)

Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeşitli müsabakalar düzenlenecek. (İstanbul/Bolu/Antalya/İzmir)

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlarken Anadolu Efes, Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/Atina)

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