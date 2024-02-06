6 Şubat anısına Mehmetçik'ten 1 dakikalık saygı duruşu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonucu hayatını kaybedenler için Milli Savunma Bakanlığı, bir yıl sonra depremin olduğu dakikalarda saygı duruşu yaptı.

Bakanlık, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." dedi.

Saygı duruşu yapılan dakikalarda görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmetçiğin hudutlarda nöbet tutarken saygı duruşunda olduğu, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin de saygı duruşuna katıldığı görüldü.