6 Şubat anısına Mehmetçik'ten 1 dakikalık saygı duruşu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi anısına depremin gerçekleştiği saat 04.17'de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

6 Şubat anısına Mehmetçik'ten 1 dakikalık saygı duruşu
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonucu hayatını kaybedenler için Milli Savunma Bakanlığı, bir yıl sonra depremin olduğu dakikalarda saygı duruşu yaptı.

Bakanlık, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." dedi.

Saygı duruşu yapılan dakikalarda görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmetçiğin hudutlarda nöbet tutarken saygı duruşunda olduğu, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin de saygı duruşuna katıldığı görüldü.

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