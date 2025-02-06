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6 Şubat Depremleri İçin Anma Sergisi Düzenlendi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına özel bir fotoğraf sergisi açtı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:00
6 Şubat Depremleri İçin Anma Sergisi Düzenlendi

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anısına Sergi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anlam dolu bir fotoğraf sergisi düzenledi.

"Asla Çaresiz Olmadık" Temalı Sergi Açıldı

“Asla Çaresiz Olmadık” isimli fotoğraf sergisi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi. CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremleri insanlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak tanımlayarak, serginin amacının, acıları unutturmamak ve afet zamanlarında devlet ile milletin gösterdiği birlikteliği hatırlatmak olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Fotoğraflar, yaşanan acıların yanı sıra devlet ve millet olarak en zorlu koşullarda dahi birlikte hareket edildiğinde nasıl ayağa kalkıldığını hatırlatıyor,"

37 Fotoğraf ile Kurtarma Çabaları Anlatıldı

Bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulunan Yıldırım, sergide, depremlerin ilk anından itibaren bölgede bulunan ve kurtarma çalışmalarına katılan CTE ekiplerinin çabalarını gösteren toplam 37 fotoğraf'ın yer aldığını belirtti.

Açılışa Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, bakanlık yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi alanında, depremlerde hayatını kaybeden CTE personeline ait fotoğraflar da karanfiller eşliğinde ayrı bir yerde sergilendi.

Sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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