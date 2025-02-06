6 Şubat Depremleri İçin Anma Sergisi Düzenlendi

37 Fotoğraf ile Kurtarma Çabaları Anlatıldı

Bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulunan Yıldırım, sergide, depremlerin ilk anından itibaren bölgede bulunan ve kurtarma çalışmalarına katılan CTE ekiplerinin çabalarını gösteren toplam 37 fotoğraf'ın yer aldığını belirtti.

Açılışa Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, bakanlık yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi alanında, depremlerde hayatını kaybeden CTE personeline ait fotoğraflar da karanfiller eşliğinde ayrı bir yerde sergilendi.

Sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.