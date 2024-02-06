6 Şubat'ı 'sessiz yürüyüş' ile andılar: Asrın Felaketi olarak anılan depremin yıldönümünde geceyi dışarıda geçirdiler

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri odaklı 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ili vurdu ve "asrın felaketi" olarak adlandırıldı. Depremlerde yaşamını yitirenler, afetin 1 yıl sonrasında da anılıyor.

Depremden zarar gören Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de insanlar, geceyi sokaklarda uyudu. Sisli havanın hakim olduğu Antakya'da vatandaşlar, akşamdan beri Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.





6 Şubat 2023'te Hatay'da depremde hayatını kaybedenler "Sessiz Yürüyüş"le anıldı. Valiliğin organize ettiği anma programında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Lideri Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş Köprübaşı'nda buluştu. Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel de programa katıldı.

Valilikte toplanan vatandaşlar, bir yıl geçmesine rağmen 04.17'i işaret eden saat kulesine doğru "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazan pankartlarla yürüdü. Yürüyüşte bazı depremzedeler ağladı. Yürüyüş bittikten sonra depremin olduğu saat 04.17'de kentteki bütün camilerden sela sesleri yükseldi. Programda depremde ölenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.





İSKENDERUN VE OSMANİYE'DE ANMA TÖRENİ

İskenderun ilçesinde depremzedeler, geceyi sokaklarda "deprem nöbeti"yle geçirdi. Bir yıkıntı alanına "unutmadık" yazan pankart ve kırmızı karanfiller koyan vatandaşlar, gönüllülerin çay, çorba ve kek ikramını kabul etti. Mustafa Kemal Mahallesi'nde enkazın olduğu yerde ateş başında duran Zahide Eren Mert, AA muhabirine, felaketin olduğu geceyi sokakta anmak istediklerini anlattı. Depremde çok sayıda insanın öldüğünü söyleyen Mert, böyle acılar tekrarlanmasın diye temenni etti.

Süleyman Güçlü, 6 Şubat'ı asla unutamayacaklarını ifade etti. Osmaniye'de belediyenin organize ettiği anma programından önce vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde enkaz haline gelen Metin Tamer Sitesi'nin yanında buluştu. Alanda ateş yakılan sobanın çevresindeki kalabalığa belediye çalışanları yemek ve çay dağıttı.

Ebrar Sitesi'nde depremde en çok ölümün olduğu yerlerden biri. Buranın yıkıntısının olduğu alanda bazı afetzede aileler, sevdiklerini anmak için ateş yaktı. Sitenin çevresinde polis güvenlik sağlarken bazı sivil toplum kuruluşları afetzede ailelere çay ve çorba verdi. Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da gece geç saatlere kadar mezarlığa gelen depremzedeler, ölen yakınları için dua okudu. Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri de depremden çok etkilendi. Depremzede aileler, evlerinin enkazının olduğu yerde buluşup, ölen yakınları için dua etti.