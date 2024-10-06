6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Ödül Töreni Düzenlendi

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Sonuçlandı

Bu yıl 6.sı düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, İstanbul Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sanatseverlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla sona erdi. Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilen etkinlik, ödül töreniyle taçlandı.

Ödül Töreni Coşkuyla Başladı

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törende, Özer ve Aslıhan Özel’in sahne aldığı müzik dinletisi ile başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılış konuşmasında Filistin halkına selam göndererek, sinemanın bu zorlu süreçteki anlamını vurguladı.

Filistin Sinemasının Önemi

Mumcu, "Filistin sineması, varoluş mücadelesinin sesini duyuran önemli bir platformdur. Bu dönem, hakikatin savunulmasının zorluğunu su yüzüne çıkarıyor. Bizler Gazzeli kardeşlerimizi unutmayıp, onların yaşadıkları için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Faysal Soysal'ın Mesajı

Festivalin başkanı Faysal Soysal, Gazze’de yaşanan dramın global insanlık bilincinden uzaklaşma anlamına geldiğine dikkat çekti. "Ölen çocuklar ve masum siviller, bizim sorumluluğumuzdur. Sanat yoluyla bu meseleyi ele almak için festivalimizin temasını Filistin olarak belirledik" diyerek, festivalin hedeflerini açıkladı.

Öne Çıkan İsimler ve Ödüller

Ödül töreninde, Filistinli yönetmen Michel Khleifi ve karikatürist Hasan Aycın 'Dostluk Onur Ödülü'ne layık görüldü. Mahmud Derviş Dostluk Ödülü, "Shattered Memory" film yönetmeni Hayat Laban ile "Hamza: Chasing The Ghost Chasing Me" film yönetmeni Ward Kayyal’a verildi. Ayrıca En İyi Film Ödülü ise "Mar Mama" film yönetmeni Majdi Al Omari’ye takdim edildi.

Sanatın Önemi ve Gelecek Vizyonu

Jüri başkanı Tarık Tufan, dünyanın dört bir yanından gelen yaratıcıların eserlerini izlemekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu tür festivallerin sinemanın ve kültürel dayanışmanın gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Ödül töreni, festivalin tanınmış katılımcılarının Mahmud Derviş'in şiirlerini seslendirmesiyle sona erdi. Etkinlik, Filistin sinemasına dair güçlü bir mesaj bıraktı.