6. Uluslararası Gastro Afyon Festivali Tanıtımı Yapıldı

6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Tanıtımı

Afyonkarahisar, 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin tanıtımını yaptı. Festivalin amacı, şehrin zengin mutfak kültürünü ve tarihsel mirasını tanıtmaktır.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan Açıklamalar

Bir alışveriş merkezinde yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin üç gastronomi şehrinden biridir. Kentimizin sunduğu potansiyelleri gastronomi alanında daha iyi tanıtmak için tüm kurumlarla bir arada çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Vurguları

Belediye Başkanı Burcu Köksal, festivalin sadece yemeklerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bu yemeklerin taşıdığı tarihi mirasın bir parçası olduğunu belirtti. Köksal, "Bu yıl festival kapsamında Guinness Dünya Rekoru denemesi yapacağız. Uzun Çarşı’da Cumhuriyet’in 101. yılı için tam 101 metre uzunluğunda Afyon lokumu üreteceğiz" diye sözlerine ekledi.

Aşçılar Federasyonu Başkanı Hamza Kalkan'ın Gururu

Hamza Kalkan, Aşçılar Federasyonu Başkanı olarak yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar, tarih boyunca zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yapmıştır. Geleneksel lezzetlerimizle hem yerli hem de yabancı misafirlerimize bu zenginliği tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin Eğlenceli İçeriği

Üç gün sürecek festivalin ikinci gününde ise ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela sahne alacak. Misafirler, festival boyunca Afyonkarahisar’ın zengin tarihi ve kültürel değerleriyle tanışma fırsatı bulacaklar.

Afyonkarahisar'ın zengin mutfağını ve kültürel mirasını aktarmak amacıyla 27-29 eylül tarihleri arasında kentte düzenlenecek 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin basın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım törenine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

Afyonkarahisar'ın zengin mutfağını ve kültürel mirasını aktarmak amacıyla 27-29 eylül tarihleri arasında kentte düzenlenecek 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin basın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım törenine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

Afyonkarahisar'ın zengin mutfağını ve kültürel mirasını aktarmak amacıyla 27-29 eylül tarihleri arasında kentte düzenlenecek 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin basın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım törenine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.