6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da Başarıyla Tamamlandı

İstanbul'da Kadın ve Adalet Zirvesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılırken, iki gün boyunca farklı alanlardan akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar bir araya geldi.

Yapay Zeka ve Kadın Teması

Zirvenin ana teması olan "Yapay Zeka ve Kadın", birçok ilginç konuda tartışmalara zemin hazırladı. İlk gün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yapay Zeka Çağında Kadın: Meydan Okumalar ve Gelişen Fırsatlar" oturumu dikkat çekti.

İkinci Gün Oturumları

Zirvenin ikinci gününde, bir dizi önemli oturum düzenlendi. "Yapay Zeka, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar" oturumu, KADEM Akademik Danışma Kurulu Üyesi Dr. Ravza Altuntaş Çakır tarafından yönetildi. Bu oturumda yapay zekanın etkili bir şekilde adil sonuçlar üretebilmesi için veri setlerinin hazırlanma şekilleri üzerinde duruldu.

"Yapay Zeka, Sosyo-Kültürel Kodlar" başlıklı oturumda, yapay zekanın aile yapısındaki değişimleri ve bu süreçteki yeni bağımlılıkları tartışıldı. Dr. Betül Özel Çiçek moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde, aile içerisinde bilgiye erişim dinamikleri üzerinde duruldu.

Yapay Zeka ve Kadın Refahı

Oturumda, kadınların refahı için yapay zekanın sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. Doç. Dr. Uğur Özdemir yönetimindeki bir diğer panelde, yapay zekada kadın istihdamının etkileri değerlendirildi.

Etik ve Politika Tartışmaları

"Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm" oturumu, yapay zekanın adalet ve hesap verebilirlik üzerindeki etkilerini inceledi. Ayrıca, "Yapay Zeka Üzerine Etik Tartışmalar ve Politik Düzenlemeler" panelinde, etik sorular gündeme alındı.

Gazze Soykırımı Üzerine Özel Söyleşiler

Zirve kapsamında, Gazze'deki soykırıma özel söyleşiler de düzenlendi. Prof. Dr. Khaled A. Beydoun, sanatçı Belal Khaled ve Hatice Banu Acar gibi isimlerin katılımıyla bu oturumda yapay zekanın insan hakları üzerindeki yansımaları tartışıldı.

Sonuç Bildirisi ve Öneriler

Zirvenin sonunda, KADEM Savunuculuk ve Araştırma Departmanı Direktörü Dr. Betül Özel Çiçek tarafından sonuç bildirgesi okundu. Çiçek, yapay zeka ve cinsiyet adaleti arasındaki ilişkileri vurgulayarak, kadınların dijital ekosistemde temsilinin sağlanması adına önemli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Öneriler arasında, cinsiyete duyarlı yapay zeka girişimlerine yatırım yapılması, yapay zekada ön yargının azaltılması ve kadın liderliğinin desteklenmesi gibi maddeler öne çıktı. Çiçek, bu süreçlerin demokratik hukuk ve politika yapımında önem taşıdığını vurguladı.

Son olarak, yapay zekanın tüm bireylerin yararına sosyal dönüşüm sağlamada güçlü bir araç olması gerektiği ifade edilerek, etkin bir eylem planı oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", ikinci gün oturumlarının ardından sonuç bildirisinin açıklanmasıyla tamamlandı. Zirve kapsamında "Yapay Zekanın Kadının İyi Olma Haline Etkileri" başlıklı oturum gerçekleşti. Oturumun ardından KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar (sağ3) konuşmacılarla fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", ikinci gün oturumlarının ardından sonuç bildirisinin açıklanmasıyla tamamlandı. Zirve kapsamında "Yapay Zekanın Kadının İyi Olma Haline Etkileri" başlıklı oturum gerçekleşti. Oturumun ardından KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar (sağ3) konuşmacılarla fotoğraf çektirdi.