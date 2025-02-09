6. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

6. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Bu yıl düzenlenen 6. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan özel bir törenle sahiplerini buldu. Yarışmaya Türkiye'den katılan Melike Sümeyye Aysal birinci, Ahmet Özalp ikinci olurken, Sırbistan'dan Bobisa Todorovic üçüncülük ödülünü aldı.

Özgür Kudüs Temasıyla Karikatürler Sergilendi

Bu yıl "Özgür Kudüs" teması altında gerçekleştirilen yarışmaya 33 ülkeden 403 karikatürist, toplamda 818 eser ile katıldı. Seçilen 71 karikatür ise sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ana jüri, Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz başta olmak üzere uluslararası isimlerden oluşuyordu.

Yarışmanın Amacı: Kudüs’ün Özgürlüğüne Katkı

Dünya Karikatüristler Birliği Başkanı Ahmet Altay, 8 senede yapılan 6’ncı yarışmada temanın değişmemesinin önemli olduğunu belirterek, "Kudüs, sınırsız bir konu. Durumun önemi her perspektiften algılanabilir" dedi. Altay, bu yılki katılımın büyük olduğunu ifade ederek, "Amacımız Kudüs'ün özgürlüğüne bir nebze olsun katkıda bulunmak" şeklinde konuştu.

Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı’ndan Açıklamalar

Muhammet Demirci, yarışmanın büyük bir ilgi gördüğünü ve tüm dünyadan katılımcıların Mescid-i Aksa ve Kudüs konularını ifade ettiğini vurguladı. Yarışmanın birincisi olan Melike Sümeyye Aysal ise, katılmanın kendisi için zorlu bir süreç olduğunu ve sanatın, fikirleri güçlendiren bir araç olduğunu vurgulayarak, "Sanat silahlardan daha güçlüdür" dedi.

Ödül Sahipleri ve Özel Ödüller

Yarışmada birinci olan Melike Sümeyye Aysal, "Naci el-Ali Özel Ödülü"nü alırken, diğer ödüller arasında Özbekistan'dan Muzaffer Yulchıbeov "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Türkiye’den Hasan Ceylan "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Şener Tosun ise "2. Abdülhamit Han Özel Ödülü"nü aldı.

Etkinlikte Müzik ve Çekilişler

Etkinlikte Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı parçalar seslendirdi. Ayrıca, programa katılanlar arasında yapılan çekilişle Kudüs ziyareti hediye edildi.

Yarışmada yer alan eserlerin sergisi, 14 Şubat tarihine kadar Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde ziyarete açık kalacak.