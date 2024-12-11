6 Yaşındaki Suriyeli Ömer, Acılarla Dolu Yolculuğun Ardından Vatanına Döndü

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen 6 yaşındaki Ömer Talha ile babası Muhammed Talha, 11 yıl sonra ülkelerine döndü. Ömer, babasının depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezi taşıyarak hiç görmediği Suriye'ye geçiş yaptı.

Deprem Felaketi ve Ailenin Kaybı

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem, Hatay'da yaşayan Ömer’in ailesine büyük bir acı getirdi. Bu felakette, annesi ve kardeşinin yanı sıra dedesi ve anneannesini kaybeden Ömer, babası ile birlikte enkazdan 5 gün sonra kurtarıldı. Aile, deprem sonrası yeniden onurlu bir yaşam kurmak için Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Sınır Kapısında Duygusal Anlar

Baba Mohammed Talha, gümrük işlemleri sırasında oğlunun yanından bir an olsun ayrılmadığını belirtti. Ömer, boyu kadar olan protezi taşırken, babasıyla birlikte ülkelerine doğru adım attı. Sınır geçişinin ardından kısa bir süre içinde Hama'daki halasına kavuşmayı umut ediyor.

Türk Komşularına Teşekkür

Koltuk değnekleriyle ilerleyen baba Talha, Türkiye’de geçirdiği 11 yılın ardından yaşadığı duygusal anları anlattı. Türk insanının kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türklere çok teşekkür ediyorum, bizlere çok iyi davrandılar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etmeyi unutmadı.

Yeni Bir Başlangıç

Baba Talha, eşinin ve oğlunun mezarının Antakya'da olduğunu belirterek, “Onların kabrini ziyaret edebilmek için Türkiye'ye zaman zaman dönmek istiyorum.” dedi. Ömer ise, kaybettiği tüm aile bireylerinin hatıralarıyla yeni bir hayat kurmanın heyecanını yaşıyor. Oğlu, halasının da yanında olacağından emindir ve birlikte yeniden yaşamlarını inşa edecekler.

Hatay'da annesi ve kardeşinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023'teki depremde babasıyla 5 gün sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Ömer Talha, babasının afette kaybettiği bacağının yerine takılan protezi taşıyarak sınırdan geçip hiç görmediği ülkesi Suriye'ye döndü.

Hatay'da annesi ve kardeşinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023'teki depremde babasıyla 5 gün sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Ömer Talha, babasının afette kaybettiği bacağının yerine takılan protezi taşıyarak sınırdan geçip hiç görmediği ülkesi Suriye'ye döndü.