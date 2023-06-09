6 yıl önce şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, kabri başında yad edildi!

Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanan PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucunda şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın, bugün ölümümün 6. yılı vesilesiyle Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan kabrinin başında anıldı.

İlk görevi olan Kozluk'ta 7 ay öğretmenlik yaparken, 9 Haziran 2017'de okul karnesini teslim ettikten sonra, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracında evine dönerken PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası yaralanan 22 yaşındaki öğretmen Yalçın, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Çorum'un Osmancık ilçesinde defnedilen şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için, bugün ölümünün 6. yılında kabri başında bir anma töreni düzenlendi.





ERDOĞAN VE YERLİKAYA'DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen Yalçın'ın şehadetini andı. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Millete hizmetten başka gayesi olmayan hocamız Şenay Aybüke Yalçın'ı alçakça şehit edilmesinin şehadetinin yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Terör örgütü PKK, evladımız Aybüke'yi ailesi, yakınları ve öğrencilerinden ayırmıştır. Bizlerde PK ile mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde ifadeler kullanırken aynı zamanda mesajında ​​şehit öğretmenin görüntüsüne de yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında “Anısı unutulmayacak. Bilin ki terörle mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir. Şenay Aybüke hocama Allah'tan rahmet istiyorum. Makamı Ali olsun” dedi.