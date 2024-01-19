6 yıldır aranıyordu Ankara'da yakayı ele verdi: FETÖ şüphelisi pilot tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı için 6 yıldır firarda olan eski pilot üsteğmen F.T, Ankara’da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.T’nin Etimesgut’ta sahte kimlikle yaşadığı adresi tespit ederek operasyon yaptı. Gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 yıldır aranıyordu Ankara'da yakayı ele verdi: FETÖ şüphelisi pilot tutuklandı
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Etimesgut’ta sahte kimlikle yaşayan ve 6 yıldır aranan eski pilot üsteğmen F.T, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. F.T, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına üye olduğu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edildiği için firariydi. F.T, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

F.T, Etimesgut’ta sahte kimlikle yaşarken operasyonla gözaltına alındı. F.T, FETÖ üyesi olduğu için 6 yıldır aranıyordu. F.T, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklama kararı verildi.

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