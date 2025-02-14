600 Tonluk Dev Türbinler Rüzgarı Elektriğe Dönüştürüyor

Özel tır ve çekicilerle taşınan türbinler, 750 tonluk vinç yardımıyla milimetrik hesaplarla kurulumu yapılarak rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürüyor.

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Rüzgar gücünün kullanılmasıyla elektrik enerjisi üreten rüzgar enerjisi sistemleri (RES), tonlarca ağırlığa sahip ekipmanların zorlu yolculuğu ve zahmetli kurulumun ardından kanatlarını çevirmeye başlıyor.

Yenilenebilir enerji kaynağı olan RES'lerin Hindistan ve Avrupa'dan gemiyle Türkiye'ye getirilen parçalarıyla İzmir, Bursa ve Kocaeli'nde üretilen diğer ekipmanları, özel tırlarla montaj yapılacağı bölgeye taşınıyor.

Montajda kullanılacak vinç ve türbinlerin uygulama alanına ulaşabilmesi için refüj, üst geçit, kavşak gibi noktalarda çeşitli işlemler gerçekleştirilerek yollar açılıyor. Tonlarca parçanın taşınması için onlarca özel tır ve çekici kullanılıyor.

Türbinler bölgeye gelmeden önce, hafriyat işlemi tamamlanan alana ilk olarak 750 ton ağırlığındaki vincin kurulumu gerçekleştiriliyor.

Kurulum için gerekli şartların oluşmasıyla birlikte, eğitimli personel yüksek rakımda ve zorlu şartlarda RES kurulumu için milimetrik hesaplamalar yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi için İncesu’da Kurulum Süreci

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi için RES kurulumu yapan yüklenici firmanın üst yöneticisi Samet Koç, türbinlerin kurulumunun uzun ve yorucu bir serüven sonunda yapıldığını ifade ediyor.

Kurulum aşamasında yaklaşık 100 metrelik kanatların taşınmasının en zorlayıcı iş olduğuna dikkat çeken Koç, "Türbinlerimizin kanatları Hindistan'dan yola çıktı. Yaklaşık 45 günlük bir gemi yolculuğuyla İzmir Alsancak Limanı’na geldi. Jeneratör parçalarımız Avrupa'dan Gemlik Limanı'na, oradan da buraya taşındı. Türbinleri buraya çıkarabilmek için 10 kilometre yakın yol inşaatı yaptık." dedi.

Koç, projede toplamda 7,5 kilometrelik bir enerji nakil hattının yapıldığını ve bu ince işçiliğin yanı sıra zeminle mücadele ettiklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, her biri 7 megavatlık 3 türbinin kurulumu ile yılda 60 milyon kilovatt saat elektrik üretiminin hedeflendiğini belirtti.

Uzun ve Zahmetli Bir Kurulum

Şantiye şefi Yusuf Berkay Aslaner, özel tırlarla yaklaşık 80 sevkiyat gerçekleştirdiklerini ve 450 bin metreküplük hafriyat işi yaptıklarını aktardı. "Her bir türbinin platform alanı 15 bin metrekare. Hepsini 165 metrelik bir vinç gelecek şekilde dizayn ettik ve tasarladık. Bu kübaj işlemlerimizde yaklaşık 140 bin kilogram emisyon patlayıcı kullanıldı." diye konuştu.

Vinçle kaldırılacak malzemelerin ağırlığını 27 ton ile 84 ton arası değişen parçalar oluşturuyor. Saha müdürü Muhammed Öztürk ise türbin modelinin belirlenmesinin ardından kuruluma başladıklarını, ana vincin sahaya 30-35 tırla geldiğini dile getirerek, montajın yaklaşık 3-4 gün sürdüğünü belirtmektedir.

Devasa malzemelerin büyük emeklerle taşınıp kurulumu yapılıyor. Dışarıdan bakıldığında türbinler tek parça olarak görülebiliyor ancak her biri 550 ile 600 ton arasında değişiyor. Bu doğrultuda 113 metre kule yüksekliği, 81,5 metre kanat uzunluğu ile dev bir enerji teknolojisi inşa ediliyor.

Rüzgar gücünün kullanılmasıyla elektrik enerjisi üreten rüzgar enerjisi sistemleri (RES), tonlarca ağırlığa sahip ekipmanların zorlu yolculuğu ve zahmetli kurulumun ardından kanatlarını çevirmeye başlıyor.

Rüzgar gücünün kullanılmasıyla elektrik enerjisi üreten rüzgar enerjisi sistemleri (RES), tonlarca ağırlığa sahip ekipmanların zorlu yolculuğu ve zahmetli kurulumun ardından kanatlarını çevirmeye başlıyor.