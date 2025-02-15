61. Münih Güvenlik Konferansı: Liderler Çatışmalar ve Krizler Üzerine Toplandı

Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde dünya çapındaki krizler ele alındı. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere, önemli liderlerin konuşmaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:06
61. Münih Güvenlik Konferansı: Liderler Çatışmalar ve Krizler Üzerine Toplandı

61. Münih Güvenlik Konferansı'nda İkinci Gün

61. Münih Güvenlik Konferansı, liderlerin katılımıyla devam ediyor. İkinci günün başlangıcında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un önemli konuşması dikkat çekti. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın Geleceği için Beklentiler" konulu bir konuşma gerçekleştirecek.

Bugünkü tartışmalar, uluslararası düzenin durumu ve bölgesel çatışmalar üzerine şekillenecek. Ayrıca, transatlantik ortaklığın geleceği de gündemin bir diğer önemli maddesi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa’nın Ukrayna'ya desteği konulu bir panele katılacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO, ABD ve transatlantik güvenlik üzerine konuşacak. Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de etkinliğe katıldı.

Fidan, “Şam için Yeni Başlangıç: Suriye'de Geçiş Sürecine İlişkin Beklentiler” isimli panelde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile birlikte konuşma yapacak. Ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başka bir panelde bir araya gelecek.

Konferansın İlk Gününde Öne Çıkanlar

Konferansın ilk gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile başlattığı müzakereler ve ABD'nin Avrupalı müttefiklerine yönelik stratejisi gündeme gelmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa hükümetlerine göç, ifade özgürlüğü ve siyasi muhalefet konularında eleştiriler yöneltti. Vance, Avrupa’daki bazı hükümetlerin, kendi halklarından korkarak, demokrasiyi kısıtlama eğiliminde olduğunu savundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vance'in açıklamalarını "rahatsız edici" olarak nitelendirerek, dikkatlice ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Vance'in görüşlerine karşı çıktılar.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Eş Başkanı Alice Weidel, Vance'e destek vererek, konuşmasını "etkileyici" olarak değerlendirdi. Vance, ardından Weidel ile konferans merkezinin dışında ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan, Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdahale eden açıklamaları da dikkat çekici bir tartışma yarattı.

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