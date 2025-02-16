61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'nın Geleceği Tartışılıyor

61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Tartışmalar Devam Ediyor

2025 yılına damgasını vuran 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC), Ukrayna'da barış görüşmelerinin ivme kazanması gibi önemli konuları ele alarak son gününe girdi. Konferansta Avrupa güvenlik mimarisi, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) daha hızlı katılımı ve Avrupa'nın rekabet gücüne ilişkin derinlemesine tartışmalar gerçekleşiyor.

Panel Konuşmaları ile Zenginleşen Son Gün

Konferansın son gününde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic’in katılımıyla, 1975 Helsinki Anlaşmaları'na atıfta bulunan "Helsinki'den 50 Yıl Sonra Avrupa Güvenlik Mimarisi" başlıklı panelin açılışı yapıldı.

Ardından, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos tarafından bölgede AB’ye katılımın hızlandırılması üzerine bir panel düzenlenecek. Ayrıca, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de "Avrupa Rekabetçiliğinin Artırılması" konulu panele katılacak.

ABD Yetkilisinin Tartışmalı Açıklamaları

Konferansa katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik Avrupa’nın barış müzakerelerine katılım konusundaki anlaşmazlıklar üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Vance, beklentilerin aksine savaşın sona ermesiyle ilgili bir çözüm önerisi sunmadan, Avrupa hükümetlerini göç konusundaki endişeleri göz ardı etmekle eleştirdi.

Vance, ayrıca Avrupalıları demokrasiye yönelik tehditler konusunda uyararak, Almanya'daki siyasetçi tartışmalarına dolaylı olarak "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesiyle değindi.