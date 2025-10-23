61. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Gazze ve Toplumsal Ruh Sağlığı

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından Başkentte düzenlenen 61. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde uzmanlar, Gazze ve süregelen savaş süreçlerinin toplumsal ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Kongrenin ana başlığı ve teması 'Bireyden Topluma Koruyucu Ruh Sağlığı ve Eşit, Ulaşılabilir Tedavi' olarak belirlendi.

Kongre gündemi ve tartışma başlıkları

Kongrede 'Ruh sağlığı için neler yapılmalı', 'Türkiye'de psikiyatri ilaçlarına erişim sorunları', 'manevi danışmanlık', 'toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık', 'toplumsal şiddet', 'suça sürüklenen çocuklar' ve 'Gazze ve savaş süreci' gibi konular uzman konuşmalarıyla masaya yatırıldı.

TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan'ın değerlendirmesi

TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan savaşların halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Taycan, iki yıldır süren yıkımda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine ve sağlık sisteminin bilinçli biçimde tahrip edildiğine dikkat çekti.

İki yılda 1700'ün üzerinde sağlık çalışanı öldürüldü ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi de aralarında olmak üzere çok sayıda hastanenin çalışamaz hale geldiği belirtiliyor. Taycan, açlığın ve kıtlığın devlet eliyle bir soykırım aracına dönüştürüldüğünü, uluslararası hukukun uygulanmadığını ve 21. yüzyılda dünya tanıklığında soykırımların engellenemediğini söyledi.

Taycan, ayrıca Gazze, Batı Şeria, Yemen, Lübnan ve Ukrayna gibi bölgelerde devam eden çatışma görüntülerinin dünya genelinde derin ruhsal etkiler bıraktığını, ruhsal iyilik halinin insani değerler ve dayanışma bilinciyle korunabileceğini vurguladı.

Kongre katılımı ve oturumlar

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu etkinlikte 1400'ü aşkın katılımcıyla 149 oturum düzenlendiğini ve 406 konuşmacı bulunduğunu aktardı. Genç meslektaşların bildirileri ile katkı sağlandığı, İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan konuk konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı belirtildi.

Ruh sağlığı: Hak temelli yaklaşım

TPD İkinci Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğunu; herkes için eşit, ulaşılabilir, yerinde ve nitelikli olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, temel insan haklarına erişemeyen ve güvensiz koşullarda yaşayanlarda sağlıklı ruhsal gelişimin mümkün olmadığını, ruhsal sağlığın sadece tedavi değil koruyucu ve önleyici hizmetlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, çocuk işçiliği, kadın cinayetleri ve kimliğinden dolayı sağlık hizmetine erişememenin ruh sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, toplum temelli iyileşme ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca hizmetlerin hem alanlar hem verenler açısından hak temelli düzenlenmesi gerektiğini ve TPD'nin 2022'de Meclis'e sunduğu yasa teklifinin bu anlayışla hazırlandığını kaydetti.

Kapanış

Kongre, 26 Ekim'de sona erecek.

