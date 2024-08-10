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61. Uluslararası Troia Festivali Çanakkale'de Başladı

Troia Festivali'nin resmi açılışı yapıldı, İlber Ortaylı'ya ödül verildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:02
61. Uluslararası Troia Festivali Çanakkale'de Başladı

Çanakkale'de 61. Uluslararası Troia Festivali Resmi Açılışı Yapıldı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde Çanakkale Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Vali Toraman: "Troya, Dünya için Önemli Bir Değer"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Troya Festivali'nin 61 yıldır süren ve nadir görülen bir etkinlik olduğunu vurguladı. Toraman, "Troya, sadece Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin ve insanlığın önemli bir mirasıdır. Bugün dünyada Troya hakkında birçok kişi bilgi sahibi. Çanakkale, Troya ile birlikte pek çok ören yerine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, ilimizdeki 9 ören yerinin kazılarını destekliyor." dedi.

Başkan Erkek: "Troya, Anadolu Uygarlığının Kalbidir"

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Troya'nın Anadolu uygarlığının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Erkek, "Troya, eşsiz bir coğrafyada yer almakta. Mavi, yeşil ve sarının bir arada olduğu bu yer, büyük bir tarihsel serüvenin ve savaşın merkezi olmuştur. 1963 yılından beri yaşattığımız Troya ruhunu, bugün de büyük bir heyecanla selamlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalde, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya takdim edildi. Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Ortaylı'ya "A Journey To The Homeric Landscape Troy" kitabını hediye etti. Ayrıca, uluslararası festivalin afiş yarışmasında birincilik ödülü Mesut Tanrıkulu'na, mansiyon ödülleri ise Derin Bilecenoğlu ve Sude Nur Toy'a verildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ile çok sayıda davetli katıldı. Festival etkinlikleri, kentin çeşitli noktalarında 13 Ağustos'ta sona erecek.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi...

Çanakkale Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

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