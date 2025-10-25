62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kortej Coşkusu

Türk sineması ve televizyon dünyasından isimler Antalyalıları selamladı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Korteje; Settar Tanrıöğen, Yüksel Arıcı, Yosi Misrahi, Mehmet Kurtuluş, Mahmut Cevher ve Ezel Akay gibi isimler katıldı. Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamlayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve onlara karanfil attı. Kortejde ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.

Kortej, Cam Piramit önünden başlayıp 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'ni takip ederek Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Park içinde korteje katılan yabancı akrobasi grubu tarafından gösteri düzenlendi.

Korteje ilgi gösteren vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film Altın Portakalı kazanmak için yarışacak.

Festival programı, planlandığı üzere 2 Kasım'da sona erecek.

