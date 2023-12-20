63 ilde geniş kapsamlı operasyon: Yüzlerce şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde eş zamanlı yürütülen 'Kafes-22' Operasyonu'nda 3️02 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, ele geçirilen şüphelilerin kamu ve kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yakalandıklarını belirtti.

Yerlikaya, "Milletimizin duası ve desteği sayesinde terör ve işbirlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonda suç örgütlerine ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarında 18 ruhsatsız silah, 2️3️ sahte çürük ve engelli raporu, 6️4️ sahte ustalık/kalfalık belgesi, 3️9️6️ sahte plaka, 4️7️9️ başka kişiler adına düzenlenmiş SİM kart, çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlara yönelik görüntüleri de paylaşarak, görev yapan polisleri kutladı ve "Mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere halkımızın huzurunu bozma fırsatı vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



