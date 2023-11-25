64 İlde Hava Durumu Tehlike Sinyali: Bakan Yerlikaya’dan Uyarı

Meteoroloji’den 64 ile kritik uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 44 il için turuncu 20 il için ise sarı uyarı olmak üzere toplam 64 il için meteorolojik uyarıda bulundu. Bu iller arasında turuncu uyarı verilenler daha yüksek risk altında bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşların olası tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yerlikaya, “Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hemşerilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum.” dedi.