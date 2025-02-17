64 Yaşındaki Filistinli Galib Radi, Esaretinde Yaşadığı İşkenceleri Anlattı

Hamas ve İsrail'in esir takası sonrası serbest kalan 64 yaşındaki Filistinli Radi, maruz kaldığı işkenceleri ve insanlık dramını gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:22
64 Yaşındaki Filistinli Galib Radi, Esaretinde Yaşadığı İşkenceleri Anlattı

Esir Takası Sonrası Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Radi, İşkenceleri Anlattı

Galib Radi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bırakıldıktan sonra yaşadığı korkunç deneyimleri paylaştı. 64 yaşındaki Radi, hastanede tedavi altına alınırken, işkence ve darp edildiğini söyledi.

Serbest Bırakılma Anında Yoğun Duygular

Geçtiğimiz cumartesi günü, Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen takasta, 369 Filistinli esir, karşılığında 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla özgürlüğüne kavuştu. Radi, Gazze'ye geldiğinde coşkuyla karşılandı ve hemen Gazze-Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esaretin Karanlığından Hürriyetin Aydınlık Günlerine

Yaşadığı deneyimleri anlatan Radi, “Yeniden doğdum.” ifadesiyle hislerini dile getirdi. Uzun süre ağır şartlarda tutulduğunu söyleyen Radi, “Geceleri şiddetli soğukta açık alandaki çakıl taşları üzerinde geçirdik. Hasta olmama rağmen darbedildim, hakarete maruz kaldım.” sözleriyle yaşadığı zorlukları aktardı.

İşkence ve Psikolojik Duygular

İşgal altındaki Batı Şeria'da alıkonulan Radi, birkaç kez ölümle burun buruna geldiğini ifade ederek, “İşkence nedeniyle yaşamla ölüm arasında gidip geliyordum.” dedi. Ayrıca, “Darbeler sırasında İsrail askerlerinin benden küçültücü kelimelerle alay ettiğini” de duyurdu.

Zorla Giydirilen Kıyafetler ve Vahşet

Hapishaneden çıktıklarında üzerinde zorla yerleştirilen kıyafetleri gösteren Radi, üzerinde 'Davut Yıldızı' ve cezaevi logosu olan, “Unutmuyoruz, affetmiyoruz” yazılı giysileri tartıştı. Ayrıca, bileğinde takılı İsrail bayrağının olduğu plastik bilekliği de hatırlattı.

Esir Takasında Gözler Önünde Bir İnsanlık Dramı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşmalarında bu son tur, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze'den alıkonulan 333 Filistinli esirin kurtarılması açısından dikkat çekiyor. 19 Ocak'tan bu yana toplamda 1135 Filistinli ile Gazze'deki 19 İsrailli esir, takaslar sonucunda serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Lübnan'da İHA'lı Saldırı: 1 Ölü
2
CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de Değişim Süreci Devam Eden Tek Parti CHP'dir
3
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Seçim Tartışmalarını Değerlendirdi
4
İletişim Başkanı Altun'dan Muhalefete Sert Yanıt
5
Beyoğlu'ndaki Restoran Yangını Kontrol Altında
6
Türkiye'nın NATO'daki İnovatif Savunma Sanayisi Dikkat Çekiyor
7
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Ramazan'da 20 Bin Koli Kuru Gıda Yardımı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi