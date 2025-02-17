64 Yaşındaki Filistinli Galib Radi, Esaretinde Yaşadığı İşkenceleri Anlattı

Esir Takası Sonrası Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Radi, İşkenceleri Anlattı

Galib Radi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bırakıldıktan sonra yaşadığı korkunç deneyimleri paylaştı. 64 yaşındaki Radi, hastanede tedavi altına alınırken, işkence ve darp edildiğini söyledi.

Serbest Bırakılma Anında Yoğun Duygular

Geçtiğimiz cumartesi günü, Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen takasta, 369 Filistinli esir, karşılığında 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla özgürlüğüne kavuştu. Radi, Gazze'ye geldiğinde coşkuyla karşılandı ve hemen Gazze-Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esaretin Karanlığından Hürriyetin Aydınlık Günlerine

Yaşadığı deneyimleri anlatan Radi, “Yeniden doğdum.” ifadesiyle hislerini dile getirdi. Uzun süre ağır şartlarda tutulduğunu söyleyen Radi, “Geceleri şiddetli soğukta açık alandaki çakıl taşları üzerinde geçirdik. Hasta olmama rağmen darbedildim, hakarete maruz kaldım.” sözleriyle yaşadığı zorlukları aktardı.

İşkence ve Psikolojik Duygular

İşgal altındaki Batı Şeria'da alıkonulan Radi, birkaç kez ölümle burun buruna geldiğini ifade ederek, “İşkence nedeniyle yaşamla ölüm arasında gidip geliyordum.” dedi. Ayrıca, “Darbeler sırasında İsrail askerlerinin benden küçültücü kelimelerle alay ettiğini” de duyurdu.

Zorla Giydirilen Kıyafetler ve Vahşet

Hapishaneden çıktıklarında üzerinde zorla yerleştirilen kıyafetleri gösteren Radi, üzerinde 'Davut Yıldızı' ve cezaevi logosu olan, “Unutmuyoruz, affetmiyoruz” yazılı giysileri tartıştı. Ayrıca, bileğinde takılı İsrail bayrağının olduğu plastik bilekliği de hatırlattı.

Esir Takasında Gözler Önünde Bir İnsanlık Dramı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşmalarında bu son tur, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze'den alıkonulan 333 Filistinli esirin kurtarılması açısından dikkat çekiyor. 19 Ocak'tan bu yana toplamda 1135 Filistinli ile Gazze'deki 19 İsrailli esir, takaslar sonucunda serbest bırakıldı.