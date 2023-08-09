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65-67-70-75 yaşındaki vatandaşlara kötü haber! Artık her defasında para ödeyecekler

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65-67-70-75 yaşındaki vatandaşlara kötü haber! Artık her defasında para ödeyecekler
Yaşlılara kötü haberler verildi! Artık 65 yaş üstüne ücretsiz değil! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde yapılan zamlarla birlikte 65 yaş üstü vatandaşın ücretsiz hakları da bitti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜNE KÖTÜ HABER

Akaryakıta gelen fahiş zamlar sonrasında her ilde toplu taşımalara gün gün zam gelmeye başladı. Son olarak Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk açıklama yaptı ve yeni düzenlemeye göre 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanma hakları sona erdi. 

65 yaş üstü vatandaşlara artık toplu taşıma ücretsiz değil

Yapılan açıklamaya göre 15 Ekim tarihi itibariyle düzenleme kararı alındı. Öztürk konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; '15 Ekim 2023 tarihi sonrasında vatandaşlarımızın ücretsiz binişlerine son verdik. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler, basın mensupları dışında 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmetleri sona erecek.' Her ilde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakları yavaş yavaş sona eriyor ve iddialara göre devlet tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen 1.700 TL destek yeterli olmadığı için böyle bir karar verildi. 

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