65 yaş kartı kullananlar dikkat! Yeni yıl öncesi flaş ücretsiz ulaşım kararı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarıyla ilgili önemli değişiklikler resmiyet kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni karar, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere neden oldu. İşte detaylar...





ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu kapsamda, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarıyla ilgili yönetmelikteki yürütme yetkisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredildi. Yapılan bu düzenleme ile birlikte, ücretsiz seyahat kapsamında gerçekleştirilecek gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar da güncellendi. Bu yeni kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat imkanlarıyla ilgili yapılan bu değişiklikler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluk alanına alındığını vurgulamaktadır. Bu durum, ücretsiz veya indirimli seyahat kartlarına başvuru, kullanım ve avantajlara ilişkin düzenlemelerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayacaktır.





Yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın seyahat kartları konusundaki politika ve uygulamalarını belirleme yetkisi artmış, bu alandaki süreçler daha etkili bir şekilde yönetilebilir hale gelmiştir. Vatandaşlar için ise bu düzenlemelerin, seyahat kartlarının kullanımında daha şeffaf, adil ve hızlı bir sistemin işlemesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.