65 yaş üzeri vatandaşlara Bakanlık'tan oh çektiren haber geldi! Beklenen karar sonunda açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkemizde yıllardır devam eden ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlayan uygulamanın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli bir konu olarak öne çıktı.

Bilindiği üzere, Burdur ve Aksaray illerinde alınan kararların ardından 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkının kalkıp kalkmayacağı veya iptal edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlikler gündemi meşgul ediyordu. Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretsizliğinin sona erdirilmesi düşüncesi, vatandaşlar arasında tartışmalara neden olmuştu.





Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için gereken desteklerin süreceğini belirtti. Bu açıklamayla birlikte, 65 yaşın üzerindeki bireyler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahiplerinin, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaya devam edeceği kesinleşti.

Ayrıca, Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının sahiplerine yönelik aylık gelir desteği ödemelerini artırdığını da duyurdu. Bu artış, engelli ve yaşlı vatandaşların toplu taşıma hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.



Bununla birlikte, bazı illerde ücretsiz toplu taşıma uygulamasının sona ereceği veya değişeceği bilgisi de gelmekte. Örneğin, Burdur ilinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz biniş hakkının sonlandırılacağını açıkladı. Bu karara göre, 15 Ekim tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar toplu ulaşımda ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Ücretsiz toplu taşıma hakkının genel olarak devam ettiği ancak bazı illerde değişikliklere gidildiği anlaşılıyor. Bakan Göktaş'ın açıklamaları, engelli ve yaşlı vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanma hakkının korunduğunu gösteriyor. Özellikle aylık gelir desteği ödemelerinin artırılmasıyla bu kesimlerin ulaşım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması hedefleniyor.