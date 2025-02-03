67. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu! Beyonce ve Kendrick Lamar Öne Çıktı

67. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde, müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Sunuculuğunu komedyen Trevor Noah'nın üstlendiği bu yılki etkinlikte dikkat çeken isimlerden bazıları Beyonce, Kendrick Lamar ve Chappell Roan oldu.

Ödül Kazananları

Yılın Albümü ödülü, Beyonce'nin "Cowboy Carter" isimli albümüne verilirken, "Texas Hold 'Em" şarkısı da Yılın Şarkısı ödülüne layık görüldü. Dünyaca ünlü rapçi Kendrick Lamar, "Not Like Us" ile Yılın Kaydı ödülünü kazandı. En Yeni Sanatçı ödülü ise 2024'te adından sıkça söz ettiren sanatçı Chappell Roan'a verildi.

67. Grammy Ödülleri Kazananları Listesi

Yılın Kaydı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

Not Like Us (Kendrick Lamar) Yılın Albümü: Cowboy Carter (Beyonce)

Cowboy Carter (Beyonce) Yılın Şarkısı: Texas Hold 'Em (Beyonce)

Texas Hold 'Em (Beyonce) Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro

Daniel Nigro En Yeni Sanatçı: Chappell Roan

Chappell Roan En İyi Rap Albümü: Alligator Bites Never Heal (Doechii)

Alligator Bites Never Heal (Doechii) En İyi Rap Şarkısı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

Not Like Us (Kendrick Lamar) En İyi Rap Performansı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

Not Like Us (Kendrick Lamar) En İyi R&B Albümü: 11:11 (Deluxe) (Chris Brown)

11:11 (Deluxe) (Chris Brown) En İyi Rock Performansı: Now and Then (The Beatles)

Now and Then (The Beatles) En İyi Pop Solo Performansı: Sabrina Carpenter – Espresso

Sabrina Carpenter – Espresso En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet En İyi Pop Duo/Grup Performansı: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile En İyi Dans/Elektronik Kayıt: Justice & Tame Impala – Neverender

Justice & Tame Impala – Neverender En İyi Dans Pop Kayıt: Charli XCX – Von Dutch

Charli XCX – Von Dutch En İyi Dans/Elektronik Albüm: Charli XCX – Brat

Charli XCX – Brat En İyi Country Albümü: Cowboy Carter (Beyonce)

67. Grammy Ödülleri, müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği ve en iyilerin belirlendiği önemli bir etkinlik olma özelliğini sürdürüyor.