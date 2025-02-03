67. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu! Beyonce ve Kendrick Lamar Öne Çıktı

67. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde, müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Sunuculuğunu komedyen Trevor Noah'nın üstlendiği bu yılki etkinlikte dikkat çeken isimlerden bazıları Beyonce, Kendrick Lamar ve Chappell Roan oldu.
Ödül Kazananları
Yılın Albümü ödülü, Beyonce'nin "Cowboy Carter" isimli albümüne verilirken, "Texas Hold 'Em" şarkısı da Yılın Şarkısı ödülüne layık görüldü. Dünyaca ünlü rapçi Kendrick Lamar, "Not Like Us" ile Yılın Kaydı ödülünü kazandı. En Yeni Sanatçı ödülü ise 2024'te adından sıkça söz ettiren sanatçı Chappell Roan'a verildi.
67. Grammy Ödülleri Kazananları Listesi
- Yılın Kaydı: Not Like Us (Kendrick Lamar)
- Yılın Albümü: Cowboy Carter (Beyonce)
- Yılın Şarkısı: Texas Hold 'Em (Beyonce)
- Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro
- En Yeni Sanatçı: Chappell Roan
- En İyi Rap Albümü: Alligator Bites Never Heal (Doechii)
- En İyi Rap Şarkısı: Not Like Us (Kendrick Lamar)
- En İyi Rap Performansı: Not Like Us (Kendrick Lamar)
- En İyi R&B Albümü: 11:11 (Deluxe) (Chris Brown)
- En İyi Rock Performansı: Now and Then (The Beatles)
- En İyi Pop Solo Performansı: Sabrina Carpenter – Espresso
- En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
- En İyi Pop Duo/Grup Performansı: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
- En İyi Dans/Elektronik Kayıt: Justice & Tame Impala – Neverender
- En İyi Dans Pop Kayıt: Charli XCX – Von Dutch
- En İyi Dans/Elektronik Albüm: Charli XCX – Brat
- En İyi Country Albümü: Cowboy Carter (Beyonce)
67. Grammy Ödülleri, müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği ve en iyilerin belirlendiği önemli bir etkinlik olma özelliğini sürdürüyor.