7 Aralık 2024 Gündemi: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem Özeti: 7 Aralık 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te il başkanlığını ve belediye başkanlığını ziyaret edecek. Ardından emekli kıraathanesi açılışında halkla buluşacak ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın Dünya Madenciler Günü etkinliğine katılacak. (Kilis/11.30-12.00-13.40-14.30/Ankara/19.45)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl'de AK Parti İl Kongresi'ne katılacak ve valiliği ziyaret edecek. Ayrıca İş İnsanları İstişare Toplantısı'na da iştirak edecek. (Bingöl/14.00/16.15/17.00)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen "Şambala" filminin gösterimi ve film söyleşisi programına katılacak. (Ankara/12.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin düzenlediği "Emekliler Kurultayı"na katılacak. (Ankara/13.00)

Ekonomi ve Finans Etkinlikleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Yerli Teknolojiler Ticaret ve İnovasyon programında yer alacak. (İstanbul/09.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da AK Parti Of 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldıktan sonra Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulunacak. (Trabzon/10.00/Hakkari/13.15-16.30)

Dış Politika Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da 22. Doha Forumu'na katılacak ve önemli temaslarda bulunacak.

Suriye'de, rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ile Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair son gelişmeler de izlenmekte. (Gazze/Kudüs)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmaları gerçekleşecek. (Konya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor-Kocaelispor, Erzurumspor FK-Adanaspor, Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor mücadeleleri yapılacak. (Malatya/Erzurum/13.30/Manisa/16.00/Iğdır/19.00)

Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 4. Grup'ta 1 maçla başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası ile spor müsabakaları devam ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor ve Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket karşılaşmalarıyla sürmekte. (Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri maçları düzenlenecek. (Ankara/15.00/16.30/Mersin/18.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12. haftasına; Beşiktaş-VakıfBank, Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo karşılaşmalarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.00/13.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/18.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysu maçlarıyla karşılaşmalar devam edecek. (Bursa/İstanbul/Trabzon/15.00)

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçlarında Galatasaray Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Galatasaray Zena-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-VK Jadran Split (Hırvatistan) karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul/18.00/20.00)

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