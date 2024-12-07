7 Aralık 2024'te Gündemdeki Önemli Gelişmeler

Günün Önemli Etkinlikleri

7 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanında önemli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Törenin ilk kısmı 13.30'da başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te il başkanlığı ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, emekli kıraathanesi açılışına katılacak ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın düzenleyeceği Dünya Madenciler Günü etkinliğine iştirak edecek.

Yasama ve Siyasi Ziyaretler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl'de düzenlenecek AK Parti İl Kongresi'ne katılacakken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen "Şambala" film gösterimi ve Film Söyleşisi programına katılacak. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da Emekliler Kurultayı’na iştirakiyle gündemde olacak.

Ekonomi ve Finans Alanında Faaliyetler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenecek Cerrahpaşa Üniversitesi-Liderler Zirvesi programında yer alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise ise Trabzon ve Hakkari'de çeşitli programlara katılacak.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da 22. Doha Forumu'na katılarak uluslararası ilişkilerde önemli adımlar atacak. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ise global gündemi etkilemeye devam ediyor.

Spor Dünyasında Yoğun Gün

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları oynanacakken, Trendyol 1. Lig'de de önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi gibi basketbol turnuvaları ve Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki maçlarla spor severler için dopdolu bir gün yaşanacak.