7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da Toplanıyor

7. Din Şurası Ankara'da Gerçekleşecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7. Din Şurası'nın 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik' teması ile 26-28 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak, çalışmalarımızı daha etkin ve verimli hale getirmek gayesiyle düzenleyeceğimiz 7. Din Şuramızı 26-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz inşallah. Başkanlığın en yüksek istişare toplantısı olma özelliğine sahip olan Din Şuramızın milletimiz, alem-i İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.