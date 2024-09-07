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7 Eylül 2024 Gündem Özeti

Bugün önemli siyasi, ekonomik ve spor olayları gerçekleşecek. Detaylar için haberimizi okuyun.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:00
7 Eylül 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Faaliyetler

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretinde halkla bir araya gelecek. (Mağusa/10.30)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATO Congresium’da “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı”na katılacak. (Ankara/11.30)

Yasama ve Yönetim

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak. (İstanbul/16.00)
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. (Siirt/10.45-11.15)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyası ile buluşacak ve Mardin'deki çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Mardin/10.30-16.30)

Ekonomi ve Finans

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknofest Yarışmaları’na katılarak, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Antalya/11.15/Isparta/14.55-17.30)
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'taki kesme çiçek sera bölgesinde incelemelerde bulunacak. (Tokat/10.30-18.00)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Otonom Kamyon Sürüş Testi Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/11.00)

Dünya ve Diplomasi

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve Hizbullah'a yönelik olaylar dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
  • ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Washington)

Spor Olayları

  • Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa’da devam ediyor, milli sporcular 4 branşta madalya mücadelesine çıkacak. (Paris/10.30-21.00)
  • TFF 2. Lig'de 2. haftada 4 maç gerçekleştirilecek; TFF 3. Lig 2024-2025 sezonuna başlayacak.
  • Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında Kazakistan'ın BIIK takımıyla karşılaşacak. (Lüksemburg/20.00)
  • Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak, çeşitli yarışmalar gerçekleşecek. (Afyonkarahisar/09.30-18.00)
  • AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları İstanbul Park’ta düzenlenecek. (İstanbul/14.00-18.00)

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