7 Eylül 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

GÜNDEM / 7 Eylül 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920
POLİTİKA VE SİYASET
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelecek.
(Mağusa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenleyeceği "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılmak üzere ATO Congresium'a gidecek.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde yer alacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Siirt/10.45-11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasıyla bir araya gelecek ve Mardin'deki AK Parti ilçe başkanlıkları ile belediyelere ziyaret gerçekleştirecek.
(Mardin/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA VE YÜRÜTME
EKONOMİ VE FİNANS
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknofest Yarışmaları'na katılacak ve Isparta'daki valilik ile belediyeye ziyaret gerçekleştirecek.
(Antalya/11.15 / Isparta/14.55-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'taki kesme çiçek sera bölgesinde incelemelerde bulunacak ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Tokat/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Otonom Kamyon Sürüş Testi Töreni'nde bulunacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Hizbullah'a yönelik Lübnan'da başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'daki barışçı protesto sırasında öldürülmesi sonrası gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR ETKİNLİKLERİ
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan milli sporcular, Fransa’da madalya mücadelesi verecek.
(Paris/10.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TFF 2. Lig gruplarının 2. haftasında 4 maç yapılacak.
Ayrıca TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak, toplamda 17 karşılaşma düzenlenecek.
- Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde BIIK takımı ile karşılaşacak.
(Lüksemburg/20.00)
- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Türkiye'de başlayacak, birçok yarışma yapılacak.
(Afyonkarahisar/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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