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7 Eylül 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

7 Eylül 2024 tarihli güncel olaylar. KKTC'de buluşmalar, ekonomi toplantıları ve sportif etkinlikler gündemde.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 09:00
7 Eylül 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

GÜNDEM / 7 Eylül 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920

POLİTİKA VE SİYASET

  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelecek.
    (Mağusa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenleyeceği "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılmak üzere ATO Congresium'a gidecek.
    (Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

    3. YASAMA VE YÜRÜTME

  3. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde yer alacak.
    (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
    (Siirt/10.45-11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasıyla bir araya gelecek ve Mardin'deki AK Parti ilçe başkanlıkları ile belediyelere ziyaret gerçekleştirecek.
    (Mardin/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ VE FİNANS

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknofest Yarışmaları'na katılacak ve Isparta'daki valilik ile belediyeye ziyaret gerçekleştirecek.
    (Antalya/11.15 / Isparta/14.55-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'taki kesme çiçek sera bölgesinde incelemelerde bulunacak ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
    (Tokat/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Otonom Kamyon Sürüş Testi Töreni'nde bulunacak.
    (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Hizbullah'a yönelik Lübnan'da başlattığı operasyonla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
    (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'daki barışçı protesto sırasında öldürülmesi sonrası gelişmeler izleniyor.
    (Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR ETKİNLİKLERİ

  1. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan milli sporcular, Fransa’da madalya mücadelesi verecek.
    (Paris/10.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. TFF 2. Lig gruplarının 2. haftasında 4 maç yapılacak.
    Ayrıca TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak, toplamda 17 karşılaşma düzenlenecek.
  3. Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde BIIK takımı ile karşılaşacak.
    (Lüksemburg/20.00)
  4. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Türkiye'de başlayacak, birçok yarışma yapılacak.
    (Afyonkarahisar/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  5. AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
    (İstanbul/14.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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