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7. Kuala Lumpur Forumu'nda Aksa Tufanı ve Müslüman Ülkelerin Birliği Konuşuldu

Kuala Lumpur Forumu'nda Aksa Tufanı konuşuldu, ülkeler arası birliğin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:42
7. Kuala Lumpur Forumu'nda Aksa Tufanı ve Müslüman Ülkelerin Birliği Konuşuldu

7. Kuala Lumpur Forumu'nda 'Arap ve İslam Ülkeleri ile Aksa Tufanı' Oturumu Gerçekleştirildi

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen 7. Kuala Lumpur Forumu'nda, "Arap ve İslam ülkeleri ile Aksa Tufanı" konulu bir oturum yapıldı. Katılımcılar arasındaki önemli isimlerden biri olan Tunuslu siyasetçi Amer Larayedh, Arap dünyasındaki kutuplaşmalara dikkat çekti. Larayedh, bu ayrışmanın dış güçler tarafından körüklendiğini belirtti ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir heyet oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kutuplaşmaların Çözülmesi Gerekiyor

Larayedh, oluşturulacak heyetin kutuplaşmaların çözümüne yönelik çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Ülkelerin iç sorunlarını çözebilmeleri halinde, Filistin davasına daha fazla enerji ayırabileceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Yasin Aktay'ın Açıklamaları

Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Aksa Tufanı'nın büyük değişimler tetiklediğini belirtti. Aktay, "7 Ekim'den sonraki dünya artık eskisi gibi değil. Bu durum, Müslüman ülkeler arasındaki birliğin tesis edilmesine zemin hazırlıyor," ifadelerini kullandı.

Arap Politikalarının Etkisi

Aktay, bazı Arap ülkelerinde Filistin davasına hizmet etmeyen önlemler alındığını, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın ise bu konuda kazanımlar sağlama temeline dayandığını kaydetti.

Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Müslüman ülkelerin birlik arayışının sürdürülmesi gerektiğini belirten Aktay, "Kendi aramızdaki çatışmaların bize faydası yok. Rekabet yerine dayanışmacı bir iş birliği olmalı," dedi. Türkiye'nin, НАТО ile olan ilişkilerinin de daha bağımsız bir çerçevede geliştiğine dikkat çekti.

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