7 milyon sürücü için ehliyet yenileme süresi doluyor! İşte bilmeniz gerekenler

Türkiye'de yeni tip ehliyete geçiş süresi hızla yaklaşırken, 7 milyondan fazla sürücü hala eski ehliyetlerini kullanıyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla sona erecek bu süreç hakkında bilmeniz gerekenler burada.



Ehliyet Yenileme Süreci

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10'uncu maddesi uyarınca, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin 5 yıl içerisinde yenilenmesi gerekiyordu. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle bu süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Şimdiye Kadar Kaç Kişi Yeniledi?

Bugüne kadar, 25 milyon 894 bin 321 kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Ancak hala 7 milyon 159 bin 176 kişi eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Yenilemeyenleri Bekleyen Ek Ücretler

Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenilemeyenler, 5 bin liranın üzerinde ek ücret ödemek zorunda kalacak. Bu süre zarfında sadece 15 lira karşılığında yenileme yapılabilirken, 2025'ten itibaren tam harç ve diğer bedeller ödenecek. B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te 5 bin 165 lira olarak belirlenmiştir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Eski sürücü belgesi

15 liralık başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adres bilgisi

Başvuru Yoğunluğu Uyarısı

Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabilirler. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim edilecektir. Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkündür.

Süre hızla daralıyor ve sürücülerin ek ücretlerden kaçınmak ve yasal yaptırımlarla karşılaşmamak için bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri önem taşıyor. Başvurunuzu erkenden yaparak olası yoğunluktan etkilenmeyin ve süreci sorunsuz bir şekilde tamamlayın.