7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali 'Özgür Gazze' Temasıyla Başladı

7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından 7'ncisi düzenlenen 'Özgür Gazze' temalı Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Siirt Valiliğinin himayesinde, Siirt Üniversitesi ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi'nin desteğiyle başladı.

Festivalin Açılışı

Festival, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda kısa film tanıtımıyla start aldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, festivalin şehrin kültürel ve sanatsal hayatına katkı sağladığını belirtti.

Siirt’in Kültürel Zenginliği

Kızılkaya, Siirt'in 12 bin yıllık tarihi ile Mezopotamya ve Anadolu'nun izlerini taşıyan önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu şehir, kültür, sanat ve barışın buluşma noktası olmaya devam ediyor," dedi.

Özgür Gazze Teması

Festivalin bu yılki teması olan 'Özgür Gazze''nin önemine vurgu yapan Kızılkaya, sinemanın insanlık vicdanına dokunan bir araç olduğunu ifade etti. Gazze'nin acılı mücadelesinin, tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendirdiğini belirtti.

Geleceğin Yönetmenlerine Fırsat

Bu festivalin, genç yönetmenlerin evrensel temalarla nasıl bir diyalog kurduğunu görmek adına eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Kızılkaya, "Sanat, zulmün karşısında duran en etkili araçtır," dedi.

Prof. Dr. Yasin Aktay'dan Değerlendirme

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt'in güçlü bir kültürel geçmişe sahip olduğunu belirtti ve sinemanın gerçekliği gözler önüne serme konusundaki rolünü vurguladı.

Filmlerin Gösterimi

Konuşmaların ardından festivalde finale kalan filmler ve belgesellerin gösterimlerine geçildi.