7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Elazığ'da başladı

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi" Elazığ'da açıldı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayesinde, AFAD, Türk Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongre 3 gün sürecek.

Açılışta öne çıkan mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve nüfus yoğunluğunun doğal afetlerin etkilerini artırdığını vurguladı.

Özel, açılışta şunları söyledi:

"Ülkemiz, depremlerin, heyelanların, sellerin, yangınların etkisinde olduğundan dirençlilik bir tercih, bir seçenek değil bir gerekliliktir. Yaşadığımız tüm afetler ve doğa olayları, hepsi bize afet öncesi güçlü olmamız gerektiğini anlatıyor. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra bunu çok daha hızlı bir şekilde yaşadık ve öğrendik."

Özel, güvenilir gözlem ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dirençli kentler yaratmak için öncelikle güvenilir gözlem ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Deprem gözlem ağları, jeolojik istasyonlar, meteorolojik izleme sistemleri, heyelan, sel, su baskını, uyarı sistemleri, bunların hepsi sadece sayısal veriler üretmekle kalmazlar, riskin nerede yoğunlaşacağını, hangi alanların daha kırılgan olduğunu da bize gösterirler. Araştırma altyapılarınız ve istasyonlarınız ile elinizde veri olmadan riskin ne olduğunu, nerede olduğunu bilemezsiniz, ölçmeden yönetemezsiniz. İzlemeyi öğrenmeden, izlemeye yatırım yapmadan güçlenemezsiniz. Bu nedenle izleme, bizim için hayatı önem taşıyor. Doğu Anadolu Fay Zonu'nu izlemek üzere de networkümüzü burada güçlendirdik."

Toplum temelli hazırlık ve yapı stoku

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin çoklu tehlikelere açık olduğunu belirterek, maruz kalmanın azaltılmasıyla afetten zarar görme riskinin düşürülebileceğini söyledi.

Yılmaz'ın vurguları özetle şunlardı:

"Bunun için topyekun ve toplum temelli mücadele gerekiyor. Bunu iki ana başlığa bölecek olursak biri afetlere dirençli şehirlerin inşasıdır. Şehirlerin inşasının önemini 6 Şubat’taki depremde yaşadık. Afetlere dirençli yapı stokunu arttırmaya odaklanmalıyız. Ayrıca toplum temelli hazırlık da önemlidir. Afete dirençli bir toplum olmak için aileye, ilkokuldaki çocuklardan üniversiteli gençlere kadar herkese ulaşılması gerekir."

Yılmaz, Türk Kızılay olarak toplum temelli eğitim kampanyasını 2025 itibarıyla başlattıklarını, bu yıl hedefledikleri 1,5 milyon kişiye şimdiden ulaştıklarını ve yıllık hedefi yaklaşık 3 milyon kişiye çıkarmayı amaçladıklarını aktardı.

İnşaat sektörü ve sürdürülebilirlik

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Kazım Gökhan Elgin, inşaat sektöründe yapay zekâ uygulamalarına işaret ederek küresel ölçekte bina stokunun artışına dikkat çekti.

Elgin'in ifadeleri şöyle:

"2060'a kadar bina stoku, dünyada özellikle kentsel yerleşimlerde iki katına çıkıyor."

Elgin ayrıca şunları söyledi:

"Her ay 250 milyar metrekare inşaat işi var dünyada. Bu, ne demek biliyor musunuz? Her ay bir New York şehri kadar yeni bir inşaat dünyaya geliyor. Bu, bize ne getiriyor? İşte dirençlik ve sürdürülebilirlik. İnşaat kurallarına, yönetmeliklere uymayan bina yaparsanız tekrar tekrarlanacak bu iş. 'Coğrafya kaderdir.' diyoruz ya mesela Toronto'nun bir deprem riski yok. Burada binalar yükselip duruyor. Dünyanın en yüksek yerleşimi olan 10 şehrinden biri Toronto ama bizim deprem riskimiz var ve buna göre yerleşim yapmamız lazım, buna göre hazırlanmalıyız."

Elgin, kongrelerin akademi, sivil toplum ve kamuoyunda farkındalık oluşturacağına vurgu yaptı.

Sigorta perspektifi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Elazığ'da düzenlenen kongrenin anlamına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Afetlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak bir tercih değil bir zorunluluktur."

Çakmak, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaşam ve ekonomi üzerindeki etkilerine değinerek sigortalılığın önemini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Sigortayı sadece bir finansal faaliyet değil vatanımıza, milletimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." Çakmak, sigorta ve toplumsal bilinç artırımı ile dirençli şehirlerin destekleneceğini belirtti ve "Hep birlikte daha bilinçli, dirençli ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yerel yetkililer ve kapanış notları

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, kongrenin Türkiye'nin afet dayanıklılığını güçlendirme kararlılığının somut göstergesi olduğunu kaydetti ve "Dirençli kentler kavramı artık akademik bir terim olmaktan çıkmış, yaşamın, kalkınmanın ve sürdürülebilmenin temel bir şartı haline gelmiştir. Dirençli bir şehir, sadece güçlü binalarla değil bilinçli bireylerle planlı, yönetimle ve bilim temelli kararlarla inşa edilir." dedi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ise risk azaltmanın müdahale çalışmalarından daha öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Risk azaltma ve dirençlikle ilgili kongreleri, çalışmaları, akademik faaliyetleri öncelersek müdahale ile ilgili işleri de o zaman ikinci plana bırakmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Vali Numan Hatipoğlu da hazır olmanın, yapı stokunu bilime ve tekniğe uygun inşa etmenin önemine dikkat çekti ve "Biz AFAD olarak, İRAP'ı (İl Afet Risk Azaltma Planı) ve TAMP'ı (Türkiye Afet Müdahale Planı) sürekli zinde tutmak için uğraşıyoruz." dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet kurumlarının ortak çalışmasıyla kentte yapı stoklarının önemli ölçüde yenilendiğini belirtti.

Kongrede Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke ile FÜ Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç de konuşma yaptı. Programa Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe, kurum müdürleri, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcı, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongre, izleme altyapıları, yapı stoku güçlendirme ve toplum temelli hazırlıklar başta olmak üzere afetlerde dirençliliği artırmaya yönelik politika ve uygulamaları tartışmak üzere üç gün boyunca sürecek.

