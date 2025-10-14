7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Elazığ'da Sürüyor

Fırat Üniversitesi ev sahipliğindeki 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi Elazığ'da devam ediyor; oturumda uluslararası finans kuruluşlarının rolü tartışıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:41
Elazığ'da afetlere karşı farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir, dirençli şehirler inşa edilmesi amacıyla Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi", ikinci gününde devam etti.

Kongre Günü ve İşbirlikleri

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayesinde, AFAD, Türk Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde bir otelde dün başlayan kongrenin bugünkü oturumunda "Uluslararası Finans Kuruluşlarının Dirençlilikteki Rolü" ele alındı.

Merkez Bankası Temsilcisi: Amaç Değerlendirme

Kazım Gökhan Elgin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü), buradaki konuşmasında, uluslararası kuruluşların afet hazırlığı ve dirençlilik konularına bakış açılarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Yüksek katılımlı, amacına uygun ve verimli bir kongre geçirdiklerini ifade eden Elgin, "Bu tür kongrelerin Anadolu’nun çeşitli illerinde düzenlenmesi gerekiyor. Farkındalığı artırmak ve bu alanda çalışan insanları ulusal ve uluslararası önemle buluşturmak çok kıymetli." dedi.

AKKB'den Türkiye ve Afetlerin Etkisi

Sonay Kanber (Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Türkiye Direktörü), afetlerin ekonomik ve çevresel maliyetlerinin yanı sıra önemli sosyal sonuçlara da yol açtığını belirtti. Avrupa Birliği'nde 40 yılı aşkın sürede 50 milyon insanın etkilendiğini aktaran Kanber, "Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmayan bir üyemiz ve en büyük kayıp aslında hepimizin bildiği gibi 2023 yılında meydana gelen depremlerde oldu. 50 binden fazla kişi maalesef hayatını kaybetti ve 100 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşandı. Bu Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 9’una denk gelen çok büyük bir ekonomik, sosyal ve çevresel kayıptır." şeklinde konuştu.

Kanber, afetlerin artışındaki temel faktörlerden birinin şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artması olduğunu söyleyerek, "Avrupa Birliği’nde 1970’te şehirde yaşayan nüfus oranı yüzde 59 iken bugün yüzde 75’e çıktı. Türkiye’de bu oran daha da yüksek. Diğer bir etken de iklim değişikliği. Sıcaklıkların 40 dereceleri aşmasıyla birlikte ülkemizde ciddi orman yangınlarını da yaşadık." ifadelerini kullandı. Kanber, afetlerin önlenmesi konusunda çeşitli projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Uluslararası Finansmanın Rolü

Salih Buğra Erdurmuş (Dünya Bankasında görevli afet risk uzmanı), uluslararası finansman kuruluşlarının rolünün sadece finansman olmadığını, afet bilincinin de oluşturulmasının gerektiğini vurguladı.

Programa akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kongre, yarın da devam edecek.

Programa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Kazım Gökhan Elgin, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Türkiye Direktörü Sonay Kanber, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

