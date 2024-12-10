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7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da Başladı

7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı, İstinye Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Konferansta geleceğin eğitim modeli tartışılacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:52
7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da Başladı

7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı, İstinye Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dünya Sanat ve Bilim Akademisi (WAAS) ile Dünya Üniversite Konsorsiyumu iş birliğinde organize edilen etkinliğe, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yöneticileri katılıyor.

Konferansın açılışında konuşan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, dünyada yaşanan hızlı değişim süreçlerini vurguladı. İbiş, eğitim sisteminin, konular, algılar, teknolojiler ve uygulamalardaki bu hızlı değişikliklere uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. İbiş, bu değişimlerin eğitim sistemi ve sosyal yapıya olumlu katkılar sağlaması gerektiğini belirterek, "Olası riskleri azaltmak ve hızlı bir ilerleme sağlamak için yükseköğretimle ilgili doğru tahminler, yeniden planlamalar ve yeni eylem planları geliştirilmelidir." dedi. Ayrıca, birkaç yıl önce UNESCO tarafından yayınlanan ve 2050 yılına kadar yükseköğretimin geleceğini öngören belgeye de dikkat çekti.

İbiş, UNESCO'nun yükseköğretim öngörülerinin; eğitimde kalite kültürü, etik değerler, eşitlik, insan hakları, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi temel konular çerçevesinde yapılandırılması gerektiğine işaret etti. Konferansta, "barış ve güvenlik için eğitim", "sürdürülebilirlik ve iklim krizi odaklı çalışmalar", "kültürlerarası anlayış" ve "değer temelli eğitim" başlıklarının ele alınacağını kaydetti.

Konferans 12 Aralık'a Kadar Devam Edecek

3 gün sürecek konferansta, "Lider Kadınlar İçin Eğitim", "Yapay Zeka, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Öğrenme Sistemleri" ve "Dünya Üniversitesi Konsepti" gibi konularda oturumlar düzenlenecek. Konferans, 12 Aralık'ta "Geleceğin Eğitiminin Vizyonu" oturumu ile sona erecek. Bu oturumda daha erişilebilir, düşük maliyetli ve kaliteli yükseköğretim modellerine ilişkin somut adımlar belirlenecek.

Konferans, küresel eğitim sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmayı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünyayı miras bırakmayı hedefliyor.

İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı...

İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da başladı. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı...

İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da başladı. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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