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7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu 7-8 Aralık’ta Ankara’da!

7-8 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek sempozyumda sinema ve felsefe alanında 15 panel yapılacak, dünyaca ünlü konuşmacılar yer alacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:10
7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu 7-8 Aralık’ta Ankara’da!

7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 7-8 Aralık'ta Ankara'da sinema tutkunlarını bir araya getirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği etkinlik, SineFilozofi Dergisi ile Sinema ve Felsefe Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Bu yılki sempozyum, Türkiye ve dünya genelinden sinemaseverler, akademisyenler ve sinema uygulayıcılarını buluşturacak. Sempozyumda Prof. Mike Wayne, Dr. Chiara Quaranta, Dr. Cristobal Escobar, Christian Petzold ve Semih Kaplanoğlu gibi isimler, sinema ve felsefe konularında derinlemesine tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, bu yıl sinema ve felsefe alanında 15 panel düzenlenecek. Etkinlik, katılımcılara sinemanın evrensel ve felsefi yönlerini derinlemesine keşfetme fırsatı sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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