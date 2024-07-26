7 Yıl Sonra Yakalanan Firari Eski Polis Memuru H.A.

7 Yıl Süren Firar Son Buldu

Ankara'da silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranan eski polis memuru, 7 yıl sonra yakalandı.

Operasyonun Detayları

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan H.A.'yı yakalamak için çalışmalara başladı. Elde edilen istihbarat bilgilerinin ardından, H.A.'nın Altındağ ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığı belirlendi.

Gizli Bölmede Ele Geçirildi

Polis ekipleri, H.A.'nın bulunduğu adrese gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, evde gizli bir bölmede saklanan H.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan operasyon sayesinde, 7 yıllık kaçış süresi sona ermiş oldu.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY mensuplarına karşı kararlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.