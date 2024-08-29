70 Milyon Liralık Destekle Gençlerin Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Gençler İçin Yeni Destek Projesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, afetlerden etkilenen gençler için 70 milyon lira değerinde yeni bir proje desteği sağlanacağını duyurdu. Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı çerçevesinde, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen 11 ilde yaşayan gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine proje hazırlama çağrısı yapıldı.

Proje Başvuruları Başladı

Bakan Bak, proje tekliflerinin bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığını ve son başvuru tarihinin 14 Ekim olduğunu belirtti. Proje destek programıyla gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif katılımının artırılması hedefleniyor.

Bakan Bak’ın Açıklamaları

Açıklamalarında, "Bu program ile gençlerimizin afet etkileriyle baş etme becerilerini güçlendireceğiz. Projelerin, gençlere destek olacak yaratıcı çözümler sunmasını bekliyoruz" ifadelerine yer veren Bak, ayrıca projelerin uygulanma süresinin en az 4, en fazla 10 ay olabileceğini de ekledi.

Proje Kapsamı ve Öncelikli Hedef Kitle

Program 14-29 yaş aralığındaki dezavantajlı gençleri hedef alıyor.

Uygulamalar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yapılacak.

Örgün eğitimden ayrılan, engelli, tek ebeveyni olan ve düşük gelirli hanelerde yaşayan gençler öncelikli olarak desteklenecek.

Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Proje başvuruları için sivil toplum kuruluşları, en fazla 2 proje teklifi sunabilecekler. Başvurular, Bakanlık Proje Destek Sistemi üzerinden alınacak ve 50 puan ve üstü alan projeler değerlendirilerek duyurulacak.

Gençler için bu program, afet sonrası güçlenmelerine katkı sağlayarak sosyal ve toplumsal yaşamlarını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.