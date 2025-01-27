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71. Sait Faik Hikaye Armağanı Başvuruları Başladı!

71. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı. Tüm detaylar ve ödül süreci için haberimizde!

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:46
71. Sait Faik Hikaye Armağanı Başvuruları Başladı!

71. Sait Faik Hikaye Armağanı Başvuruları Başladı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle, usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla bu yıl 71. kez düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Darüşşafaka Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından 15 nüshayı, 28 Şubat tarihine kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılacak hikaye kitaplarının 2024 yılında yayımlanmış olmaları, daha önce herhangi bir ödül almamış olmaları ve yazarın daha önce bu armağanı kazanmamış olması gerekmektedir.

Jüri ve Ödüller

Başvurular, ön jüri ve jürinin değerlendirmesinden geçecek ve kazanan, bu yıl Mayıs ayında açıklanacak. Bunun yanı sıra, Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına verilecek olan Doğan Hızlan Özel Ödülü de, kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecektir. Özel ödül, armağanın nihai sonucu ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri

Yarışmanın ön jürisi; Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz’dan oluşmaktadır. Jüri üyeleri arasında ise Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, yazar Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali yer almaktadır.

Tarihçe

1955 yılında Makbule Abasıyanık tarafından hayata geçirilen Sait Faik Hikaye Armağanı, Makbule Hanım'ın 1964 yılındaki vefatının ardından Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülmektedir. Ödül, Makbule Abasıyanık'ın vasiyeti doğrultusunda her yıl o yıl içinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek yazara takdim edilmektedir.

Geçtiğimiz yıl, bu ödül “Hay” kitabıyla Barlas Özarıkça'ya verilmiştir. Daha önce ise Haldun Taner, Orhan Kemal, Adalet Ağaoğlu gibi önemli yazarlar bu ödülü kazanmışlardır.

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