72'nci Zengibar Karakucak Festivali'nde Yöresel Yemek Yarışması ve Okçuluk Toyu

72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Yöresel Lezzetler Yarıştı

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen yöresel yemek yarışması ve Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu, izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Yöresel Yemek Yarışması

Şehir Stadında yapılan yarışmada, alanında uzman şef ve gurmeler tarafından değerlendirilen 23 çeşit yemek kıyasıya yarıştı. Yarışmanın açılışında konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yarışmaya katılan ev hanımlarının katkı ve emeklerini teşekkür ederek vurguladı.

Bozkurt, Darende'nin zengin yemek kültürüne dikkat çekerek, bu topraklarda yetişen tahıl ve sebzelerden yapılan lezzetli yemeklerin yöreye özgü zengin bir mutfak kültürü oluşturduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sunulan yöresel yemekler, sunum, tat ve yapılış şekillerine göre jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yarışmada dereceye girenler şöyle oldu: Darende Kebabı 1'inci, cevizli kömbe 2'nci, içli köfte 3'üncü. Dereceye girenlere protokol tarafından altın, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu

Yemek yarışmasının ardından düzenlenen organizasyona 9 ilden 150 sporcu katıldı. Okçuluk müsabakaları 6 farklı kategoride yapıldı ve sporcuların performansı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Festival, hem gastronomi hem de geleneksel spor dallarını bir araya getirerek Darende'nin kültürel zenginliğini öne çıkardı.

Malatya'nın Darende ilçesinde Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması ile geleneksel Türk okçuluğu toyu düzenlendi. Şehir Stadında düzenlenen yarışmalarda 23 çeşit yemek, alanında uzman şef ve gurmeler tarafından puanlandı.