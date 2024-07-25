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72 Yaşında 63 Bin Kilometre Pedal Çeviren Erol Küçükbakırcı

72 yaşındaki Erol Küçükbakırcı, 22 yılda 63 bin kilometre bisiklet sürerek sağlık ve spor tutkusunu sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:43
72 Yaşında 63 Bin Kilometre Pedal Çeviren Erol Küçükbakırcı

Bisikletle Efsane Mesafeler Kat Ediyor

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği mesafeyi son 22 yılda deftere gün gün not alarak kaydediyor. Küçükbakırcı, bu süreçte 63 bin kilometre pedal çevirerek, Edirne'den Kars'a 19 kez gitme mesafesini geride bıraktı.

Profesyonel Kariyeri ve Başarıları

Küçükbakırcı, bisiklet sporuna 16 yaşında başladığını ve 12 yıl boyunca profesyonel olarak devam ettirdiğini belirtiyor. Bu süre zarfında 17 kez Türkiye şampiyonu olduğunu ve 707 kez milli forma giydiğini ifade ediyor. Ayrıca, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüttü.

Bisiklet, Hayatının Bir Parçası

Erol Küçükbakırcı, bisikleti bir yaşam tarzı olarak benimsediğini vurgulayarak, "Bisiklet, sağlıklı yaşamın başında gelen spor dallarından biridir" diyor. 2002 yılından beri "bisiklet defteri" tuttuğunu belirten Küçükbakırcı, "Yıllık ortalama 2 bin 500-3 bin kilometre bisiklet sürüyorum" ifadesini kullanıyor.

Pedal Çevirmenin Önemi

"Bisiklet, ayakta kaldıkça yaşamak gibidir. Pedal çevirdikçe bisikletin üzerinde kalırsınız" diyen Küçükbakırcı, kendi sağlık deneyimlerinden yola çıkarak bisiklet sürmenin sağlık için en etkili spor dallarından biri olduğunu düşünüyor. Verilerini kaydedip takip ettiği bisiklet seferleri ile günlük yaşamının aktif bir parçası haline gelen bisikletçilik, onun için vazgeçilemez bir tutku.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22...

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor. Küçükbakırcı, 22 yılda bisikletiyle 63 bin kilometre yol kat etti.

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