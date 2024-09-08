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743. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Kutlandı

Söğüt'te düzenlenen 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde barış, adalet ve birlik vurguları yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:39
743. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Kutlandı

743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. "Osmanlı Devleti'nin muhteşem medeniyetinin mirasçısı olarak barışın, hoşgörünün, adaletin ve istikrarın hüküm sürmesi için çalışmalıyız," dedi.

Büyükataman, Söğüt'ün Türk milletinin yeniden doğuşunda önemli bir rol oynadığını belirterek, bu toprakların tarihi önemi üzerine vurgu yaptı. "Söğüt, Ertuğrul Gazi'nin etrafında birleştiğimiz yerdir," ifadelerini kullandı.

Osmanlı'nın geçmişte sağladığı huzurun artık mevcut olmadığını vurgulayan Büyükataman, "Bugün dünyanın birçok yerinde istikrarsızlık var; bu durumu düzeltmek bizim görevimizdir," şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de tarihi önemine dikkat çekerek, insanların huzur içinde yaşamasının ancak Osmanlı'nın ilkeleriyle mümkün olduğunu belirtti. "Osmanlı yoksa huzur da yok, adalet de yok," sözleriyle bu yüzyılda Türk milletine düşen görevi vurguladı.

Destici, yeniden güçlü bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Tarih boyunca adalet ve huzur sunmuş olan bir devletimiz var. Biz var olmak zorundayız!" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ise Söğüt'ün sadece bir yer değil, tarihi bir mihenk taşı olduğunu belirtti ve "Ertuğrul Gazi'nin değerleri bizler için yol göstericidir," dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de düzenlenen etkinliklerin katılım nedeniyle büyük bir anlam kazandığını ifade ederek, geçmişten gelen bu mirası geleceğe taşımakta kararlı olduklarını belirtti.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer protokol üyeleri yer aldı. Törende geleneksel oyunlar ve askeri gösteriler sergilendi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, büyük bir coşkuyla geçmişin izlerini yaşatmaya devam etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi....

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehteran birliği gösteri sundu. Gösteri sırasında alana bir köpek girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl (ortada) ile Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de (solda) katıldı.

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