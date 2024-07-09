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75. NATO Zirvesi için Washington’da yoğun güvenlik tedbirleri!

ABD’nin başkenti Washington, 75. NATO Zirvesi nedeniyle adeta güvenlik kalesine dönüştü. 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve için alınan yoğun güvenlik önlemleri, Beyaz Saray ve Kongre Binası çevresinde trafiği durdurdu, kentte geniş çaplı bir güvenlik alarmı verildi .ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. 2022 yılında yapılan Afrika Liderler Zirvesi’nden bu yana başkent Washington bu denli geniş çaplı güvenlik önlemlerine sahne olmadı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:49
75. NATO Zirvesi için Washington’da yoğun güvenlik tedbirleri!

Zirve için alınan güvenlik tedbirleri, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Washington'da Beyaz Saray ve kongre merkezi etrafındaki yollar ve metro istasyonları kapatıldı. Zirveye katılacak liderlerin güvenliği, ABD Başkanı'nı da koruyan Gizli Servis tarafından sağlanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Bürosu ve Pentagon Koruma Şubesi, yabancı heyetlerin yakın korumasını üstlenecek.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), fiziki ve sanal tehditleri önlemek ve istihbarat desteği sağlamak için devrede olacak. Güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda genel düzeni sağlama görevi Washington DC Metropolitan Polis Teşkilatı'na verildi. Washington Ulusal Muhafız birlikleri de trafik yönlendirme çalışmalarına katılacak ve gerekirse asayiş güçlerine destek verecek.

Uçuşa Yasak Bölge Uygulaması Genişletildi

Beyaz Saray ve Kongre Binası'na ev sahipliği yapan Washington, 11 Eylül saldırılarının ardından uçuşa yasak bölge olarak ilan edilmiş ve bu bölgedeki uçuşlar sıkı güvenlik kurallarına tabi tutulmuştu. 75. NATO Zirvesi nedeniyle ABD Ulusal Havacılık İdaresi (FAA), Washington için bir havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlayarak uçuşa yasak bölge uygulamasını genişletti. Prosedürlere uymayan hava araçları durdurulacak, pilotları gözaltına alınarak sorgulanabilecek.

Yoğun Güvenlik Kontrolleri

Amerikalılar, güvenli alanlarda çalışıp yaşayanlar artık kontrol noktalarından geçerek giriş çıkış yapacaklar. Yük taşıyan araçlar büyük X-Ray cihazlarıyla detaylı bir şekilde tarandıktan sonra mühürlenip alana kabul edilecek. Liderlerin konakladığı oteller ile kongre merkezi arasındaki yollar demir bariyerlerle kapatılarak yayaların trafiğe girmesi engellendi. Kongre alanında önemli güzergahları gözleyen yüksek binaların üzerine çeşitli birimlerden keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Restoran ve İş Yerleri Kapalı

Kongre süresince alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle güvenlik bölgesi ilan edilen alanda faaliyet gösteren birçok restoran ve iş yeri, kapalı kalmayı tercih etti. Bu bölgede ikamet eden ve dışarı çıkması gereken kişilerin kontrol noktalarından geçmesi gerekecek.

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