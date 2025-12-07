76 Yaşındaki Saat Ustası Hayri Çalışkan 61 Yıldır Zamana Ayar Veriyor

Gaziantep'te yaşayan 76 yaşındaki saat ustası Hayri Çalışkan, 61 yıl önce ilk adımını attığı mesleğini 15 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Şahinbey ilçesinin tarihi Bey Mahallesi'nde hizmet veren Çalışkan, bozulan mekanik saatlere yeniden hayat veriyor.

Çıraklıktan ustalığa

Çocukken eniştesinden öğrendiği saat tamirciliğini mesleğinin yarısından fazlasını vererek yaşatan Çalışkan, genç yaşta başladığı mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Ailesinin yönlendirmesiyle henüz 15 yaşında iken saat tamircisi eniştesinin yanında mesleği öğrenen ve 1972 yılında kendi dükkanını açan usta, duvar saati, kol saati, eski kurmalı saatler ve otomatik saatlerin tamirinde uzmanlaştı.

"Mesleğe 15 yaşında başladım. Kısa bir süre içinde mesleği kavradım. Mesleği rahmetli eniştemden öğrendiğim için dükkanı bana bırakır gider, ben de zorunlu şekilde çalışır ve kısa zamanda mesleği öğrenmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Mükemmel bir şekilde yetiştim. Genelde biz mekanik saatler üzerine daha çok çalıştık. Duvar saati, kol saati, eski kurmalı saatler ve otomatik saatlerin hepsinin tamiri bizim elimizden çok şükür gelir. Tüm saatleri tamir eder ve müşteriye veririz. Müşterimiz de memnun olur"

Teknolojiye rağmen sürdürülen gelenek

Dijital saatler ve akıllı telefonların yaygınlaşmasına rağmen Çalışkan, geleneksel saat tamirciliğini canlı tutmak için her gün dükkanını açıyor. İlerleyen teknolojiye karşın eski zamanların revaçtaki bu mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren usta, her müşteri için profesyonel bakım sağlıyor.

İşine bağlılık ve motivasyon

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini bırakmayan Çalışkan, işinin başında olmaktan ve saat tamirinden aldığı keyiften söz ediyor. "Ben 50 yıldan fazla oldu, bu mesleğin içindeyim. Hala işime gidip geliyorum. Ben bazen düşünüyorum ve bütün meslektaşlarıma özellikle söylüyorum ki saat tamiri yapan meslektaşlarımız alzheimer olmazlar. Çünkü devamlı beyin çalışıyor. Bakın yaşım 76 oldu, Allah’a şükür hala çalışmaya devam ediyorum. Bir unutkanlık falan yok. Çok şükür işime devam ediyorum. Eniştemin yanında çalıştığım için kalfalık dönemi sayılmaz, usta gibi çalıştık. Çıraklıktan usta olduk. Ben kendi iş yerimi 1972 yılında açtım. Yanımda kardeşimi yetiştirdim ama o şimdi bu mesleği yapmıyor. Yıllardan beri bu çevredeyim ki müşterim kayıp olmasın diye büyük bir çaba harcıyorum. En güzeli kendi işine gelip gideceksin. Ölene kadar bu işimizde devam edeceğiz. Başka alternatif yok. Evde oturmak insanı hasta eder. Ben işime seve seve geliyorum"

Önemli olan müşteri memnuniyeti

Her saatin kendine has mekanizmasını çözmeyi bir tutku olarak tanımlayan Çalışkan, müşteri memnuniyetini mesleğinin önceliği olarak görüyor. "Allah’a şükür elimiz yatkın olduğu için tüm saatleri tamir ediyorum. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Allah’a şükür müşterilerimizin hiçbir tanesinde bir incime olmadı. Her şeyi de garanti şekilde yapmışımdır. ‘Şikayet olursa getir yeniden bakarım’ diyorum. Şikayet olduğu zaman saati tekrar getiren olduğunda ücret almadan tamir yapar veririm. Bu mesleği seviyorum. Müşteri memnun olduğunda sevinç duyuyorum. Kendime güvenim ise daha çok artıyor ve o yönden rahat oluyorum. Kendimle gurur duyuyorum"

