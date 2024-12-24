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763 Bin Suriyeli, Ülkesine Geri Döndü: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den bu yana 763 bin 443 Suriyeli'nin geri dönüş yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:46
763 Bin Suriyeli, Ülkesine Geri Döndü: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

763 Bin Suriyeli, Ülkesine Geri Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılından itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu süreçte yapılan çalışmaların önemine değinerek, geri dönüşlerin nasıl planlandığına dair bilgiler verdi.

Geri Dönüşlerin Detayları

Bakan Yerlikaya, geri dönüşlerin esas olarak yerel yönetimler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Geri dönüşlerin, uluslararası standartlara uygun şekilde sağlandığını vurguladı.

Yerlikaya'nın açıklamaları, Türkiye’nin mülteci politikaları ve Suriyelilerin yeniden yapılanma süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

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